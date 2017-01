DVB-T-Antenne für 5 Euro: So klappt der Eigenbau

Am 4. August 2004 hat in Deutschland die Abschaltung des analogen Antennenfernsehens begonnen. Wer heute noch über Antenne fernsehen möchte, benötigt einen DVB-T-Receiver zum Empfangen des nun digitalen Signals. Im Gegensatz zum analogen Fernsehen gibt es bei DVB-T keinen schlechten Empfang – es gibt nur perfekten oder gar keinen. Gerade bei schlechtem und stürmischem Wetter kann es deshalb passieren, dass der Fernsehabend wegen fehlendem TV-Signal ausfällt.

Gute Antennen helfen, so etwas zu vermeiden. Allerdings kosten sie mindestens 30 Euro, und nach dem ersten Test kommt es oft zur Ernüchterung: Der Empfang verbessert sich häufig kaum. Der Grund liegt in den regional unterschiedlichen Sendefrequenzen. Kaufantennen sind in der Regel auf einen Mittelwert aller DVB-T-Sendefrequenzen abgestimmt.

Der folgende Artikel zeigt, wie aus einem simplen Antennenkabel eine leistungsfähige DVB-T-Dipol-Antenne wird. Durch ihre angepasste Abstimmung sichert sie auch bei schlechtem Wetter den Fernsehabend.

DVB-T-Frequenzen

Für den Bau einer Dipol-Antenne benötigt man die niedrigste Sendefrequenz. Leider ist sie nicht deutschlandweit gleich. Regional senden die verschiedenen Fernsehsender auf verschiedenen Frequenzen. Das ermöglicht unterschiedliche, zur Region passende Programmteile. Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Bayern, wie unterschiedlich die Frequenzen und somit auch die idealen Antennenlängen sind.

Bundesland: Bayern Region kleinster

Kanal niedrigste

Frequenz Länge

Innenleiter Länge

Drahtgeflecht Ausrichtung Schwaben Grünten 28 530 13,8 cm 13,5 cm horizontal Augsburg/Welden 25 506 14,5 cm 14,2 cm horizontal Oberbayern München 10 212,5 34,8 cm 34,1 cm vertikal Wendelstein 10 212,5 34,8 cm 34,1 cm vertikal Hohenpeißenberg 28 530 13,8 cm 13,5 cm horizontal Pfaffenhofen 25 506 14,5 cm 14,2 cm horizontal Niederbayern Pfarrkirchen 27 522 14,0 cm 13,7 cm horizontal Brotjacklriegel 7 191,5 38,7 cm 37,9 cm vertikal Landshut 27 522 14,0 cm 13,7 cm horizontal Oberpfalz Dillberg 6 184,5 40,2 cm 39,3 cm vertikal Hoher Bogen 7 191,5 38,7 cm 37,9 cm vertikal Hohe Linie 7 191,5 38,7 cm 37,9 cm vertikal Mittelfranken Nürnberg 6 184,5 40,2 cm 39,3 cm vertikal Dillberg 6 184,5 40,2 cm 39,3 cm vertikal Unterfranken Würzburg 10 212,5 34,8 cm 34,1 cm horizontal Rhön 25 506 14,5 cm 14,2 cm horizontal Kreuzberg 36 594 12,3 cm 12,1 cm horizontal Berchtesgadener Land Untersberg 25 506 14,5 cm 14,2 cm horizontal

Eine Liste der Sendefrequenzen für ganz Deutschland bietet die Website ueberallfernsehen.de zum Download an. Für den Eigenbau müssen Sie dort lediglich die niedrigste Frequenz für Ihre Heimatregion heraussuchen.