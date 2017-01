Die beste Eigenbau-DVB-T-Antenne: Doppelquad für 5 Euro basteln

Mit DVB-T ist theoretisch überall der Empfang von digitalem Antennenfernsehen möglich. In der Praxis hapert es aber oft an der Signalstärke. Nur teure Aktivantennen sorgen für ein ruckelfreies Bild. Es geht aber auch günstig. Letztes Jahr haben wir eine billige Eigenbau-Antenne vorgestellt, die besser ist als die meisten Kaufantennen. Jetzt legen wir nach und zeigen, wie der Bau einer Doppelquad-Antenne für 5 Euro funktioniert. Sie bietet einen noch stärkeren Empfang.

DVB-T steht für Digital Video Broadcasting Terrestrial, also digitales Antennenfernsehen. Im Gegensatz zur analogen Fernsehübertragung wandern Datenpakete durch die Luft. Das hat Vor- und Nachteile. DVB-T bietet eine gleichbleibend hohe Bildqualität ohne Rauschen. Dafür bleibt das Bild bei schlechtem Empfang ganz aus. Und genau hier liegt das Problem vieler Zuschauer: Sie bekommen auch mit teuren Kaufantennen kein ausreichendes Signal. Wenn dann doch endlich ein Signal da ist, reißt es genau dann ab, wenn Bruce Willis gerade seinen Pistole zückt – und das nur, weil es im Nachbarort regnet.

Der Grund dafür liegt in den DVB-T-Frequenzen. Die sind deutschlandweit je nach Region sehr unterschiedlich. Deshalb funktionieren Kaufantennen immer nur in dem Empfangsbereichen ideal, in dem die Frequenzen zur Antennenlänge passen. CNET.de hat darum bereits letztes Jahr eine Anleitung zum Eigenbau einer einfachen DVB-T-Antenne online gestellt. Die rund 5 Euro teure Antenne passen Bastler genau an die Sendefrequenzen an, die bei ihnen vorliegen. Dadurch ist der Empfang deutlich besser als bei Antennen von der Stange. Einige unserer Leser haben aber auch mit der angepassten Lösung im Zimmer noch keinen perfekten Empfang. Nun stellen wir eine weitere Eigenbauantenne in Doppelquad-Form vor, die noch besser funktioniert, aber nicht mehr kostet.

Problem Sendefrequenzen

Je nach Region senden die deutschen Fernsehanstalten ihre Programme auf völlig unterschiedlichen Frequenzen aus. Insgesamt gibt es 57 verschiedene Sendefrequenzen. Diese reichen von 177,5 MHz bis 858 MHz. Für eine einfache Lambda-Halbe-Stabantenne ergeben sich so Längen von 8,5 bis 82 Zentimetern. Es ist also klar, dass eine Kaufantenne mit einer Beispiellänge von 15 Zentimetern nur für ganz bestimmte Regionen einen guten Empfang liefert. Um eine ideale Antenne zu bauen, sind also die Frequenzen der Sender in der eigenen Region Fernsehen vonnöten.



Die Eigenbau-Antenne ist exakt für die regionalen Sendefrequenzen berechnet.

Auf der Website ueberallfernsehen.de stellt der Norddeutsche Rundfunk eine Liste mit einer Übersicht aller regionalen Sendefrequenzen zum Download bereit. Wer nun selbst eine Antenne bauen möchte, muss also herausfinden, welcher Sender ihn mit Signalen versorgt. In der Regel ist das der nächstgelegene Sendeturm. In Einzelfällen ist es aber auch möglich, dass ein Berg den Empfang behindert und eine weiter entfernte Station ein stärkeres Signal liefert. Wer sich nicht sicher ist, findet auf ueberallfernsehen.de zu vielen Bundesländern auch Karten mit eingezeichneten Sendemasten und Empfangsstärken.