Die beste DVB-T-Antenne der Welt: Multi-Doppelquad im Eigenbau

Wenn der Empfang von Antennenfernsehen früher nicht gut war, sahen Zuschauer das TV-Programm halt etwas verrauscht. Das analoge Signal sorgte aber trotzdem für ein Bild. Seit der Umstellung auf DVB-T ist das anders. Bei unzureichender Signalstärke bleibt der Bildschirm komplett dunkel. Erst ab rund 50 Prozent Signal funktioniert das Dekodieren des Videomaterials. Genau hier liegt das Problem vieler Haushalte. Besonders bei großen Entfernungen zum nächstgelegenen Sendemast reicht der Empfang mit Kaufantennen nicht aus. Der Grund: Die DVB-T-Frequenzen liegen teilweise sehr weit auseinander, wodurch völlig unterschiedliche Antennenlängen vonnöten wären.

Deshalb haben wir in der Vergangenheit den Bau einer Stab– und einer Doppelquad-Antenne beschrieben. Beide Varianten sind einfach mit Material für rund 5 Euro umzusetzen und sorgen bei vielen unserer Leser für hervorragenden Empfang. Allerdings haben einige andere immer noch Probleme. Nun haben wir eine Antenne gebaut, die für noch besseren Empfang sorgt. In unseren Tests liegt die Signalstärke auch bei Montage im Zimmer immer bei hundert Prozent. Sogar bei einem Test im Keller laufen noch alle Sender ruckel- und störungsfrei.

Das große DVB-T-Problem

Die deutschen Fernsehanstalten strahlen ihr TV-Programm auf den unterschiedlichsten Frequenzen aus. Die unterste, 177,5 MHz, und die oberste, 858 MHz, liegen dabei so weit auseinander, dass bei einer Lambda-Halbe-Stabantenne Längen von 8,5 bis 82 Zentimetern nötig wären. Dabei ist es nicht nur so, dass die Frequenzen je nach Region sehr weit verteilt sind – auch regional sind die Differenzen sehr groß. So beträgt die niedrigste Frequenz in Bayern beispielsweise 212,5 MHz, wobei die höchste bei satten 834 MHz liegt. Kaufantennen bieten immer einen landesweiten Kompromiss für die verschiedenen Frequenzen. Deshalb funktionieren sie in den meisten Regionen schlecht bis überhaupt nicht. Wir haben das Frequenzproblem in der Vergangenheit mit einem Mittel der regionalen Frequenzen gelöst. Allerdings ist eine so berechnete Antenne für keine der unterschiedlichen Sendefrequenzen ideal. Dadurch kommt es trotz angepasster Antennelänge bei einigen noch zu Problemen. Die löst unsere neue Eigenbau-Antenne. Sie besteht aus mehreren Doppelquad-Antennen. Dabei ist jedes Doppelquad genau auf eine Frequenz abgestimmt.



Die Multi-Doppelquad-Antenne löst die Empfangsprobleme. Sie bringt für jede Frequenz ein passendes Doppelquad mit.