Kodak EasyShare Z981: Schnäppchen-Superzoomer mit mäßiger Bildqualität

Auch wenn Bridgekameras wie etwas geschrumpfte Einsteiger-DSLRs aussehen, so sind sie dennoch keineswegs mit ihren ähnlich teuren Kolleginnen vergleichbar. Um in dem kompakten Objektiv einen gigantischen Zoom unterzubringen, ist ein winziger Bildsensor unumgänglich. Und ein Mini-Bildsensor kann in puncto Qualität bei weitem nicht mit den großen lichtempfindlichen Chips in Spiegelreflexkameras mithalten. Auf gut Deutsch: Man tauscht Bildqualität gegen flexible Optik.

Design

Die Kodak-Digicam sieht wie die meisten Megazoom-Kameras aus: wie eine geschrumpfte DSLR. Der dicke Objektivtubus dominiert die Front, und es gibt einen recht großzügigen Handgriff. Im Vergleich zum Vorgängermodell Z980 hat sich am Design nicht viel verändert. Die Z981 macht lediglich einen etwas kompakteren Eindruck und bietet keinen Zubehörschuh mehr.

Direkt rechts neben der Hutze, in der der Sucher steckt, finden sich ein Moduswahlschalter und ein etwas schwergängiger Ein/Aus-Schieber. Weiter rechts gibt es ein Drehrädchen zum Anpassen der Aufnahmeparameter. Leider lässt es sich nicht sonderlich gut erreichen – auf der Rückseite wäre das Rädchen mit dem Daumen bequemer zu bedienen. Des weiteren sitzen auf der Oberseite noch Bedienelemente zum Einstellen von Blitz, Makromodus, Selbstauslöser und Hoch- beziehungsweise Querformataufnahme.

Befindet sich die Kamera im Hochformat-Modus, so ist der zweite Auslöser an der unteren Seite des Handgriffs aktiviert. Das ist durchaus komfortabel, doch leider machen die auf dem Bildschirm dargestellten Informationen die Rotation nicht mit. Im Lieferumfang ist eine Plastikschale enthalten, die sich wie ein klassischer DSLR-Batteriegriff an der Unterseite befestigen lässt und für einen besseren Sitz in der Hand sorgt. Um an den SDHC-Kartenslot oder an den Akku zu kommen, muss man ihn jedoch jedes Mal abschrauben.



