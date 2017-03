Die Strippen-Lüge: Teure HDMI-Kabel lohnen sich weder für Ton- noch für Bildqualität

Full-HD-3D-Fernseher, Highend-Blu-ray-Player, 7.1-AV-Receiver plus passendes Boxensystem sind gekauft, jetzt will das Heimkino-Setup nur noch verdrahtet werden. Drei Meter lange HDMI-Kabel nach dem Standard 1.4 wechseln in diversen Online-Shops bereits für weniger als drei Euro den Besitzer. Man kann für die gleiche Länge aber auch mehr als 200 Euro auf den Tisch blättern – lohnt sich das? Die kurze Antwortet lautet: Nein. Die ausführliche Antwort gibt es auf den folgenden Seiten.

In HDMI-Kabeln steckt jede Menge Geld. So viel Geld, dass es in praktisch jedem Geschäft mit Heimkino-Elektronik im Sortiment riesige, mit Strippen vollgestopfte Wände gibt, die den Kunden verleiten, Dutzende wenn nicht gar hunderte Euro mehr als nötig auf den Tisch zu blättern. Viele renommierte und nicht-renommierte Firmen lügen potenziellen Kunden ins Gesicht, um sie von den „Vorteilen“ ihrer Produkte zu überzeugen.

Kurz und knapp: Teure HDMI-Kabel bieten gegenüber billigen Strippen absolut keinen Vorteil, was die Bildqualität oder die Tonqualität angeht. Um zu verstehen, wieso das ist so ist, sehen wir uns zunächst an, wie die Datenübertragung zwischen den verschiedenen HDMI-fähigen Komponenten funktioniert.

Das Signal

HDMI setzt auf Transition Minimized Differential Signaling, kurz TMDS. Dabei gibt es zwei grundlegende Aspekte zu verstehen.

Erstens: Die Einsen und Nuller von der Quelle, etwa einem Blu-ray-Player, sind nicht dieselben Einsen und Nuller, aus denen der Fernseher das Bild aufbaut – jedenfalls nicht in derselben Reihenfolge. Bevor das Signal den HDMI-Ausgang verlässt, wird es dahingehend optimiert, dass möglichst wenige Übergänge (Transitions) gibt. Simpel gesagt wird aus „10101010“ also beispielsweise „11110000“, aus sieben Übergängen einer. Wer sich für die Mathematik dahinter interessiert, wird auf der englischen Wikipedia-Seite zum Thema 8b/10b encoding glücklich. Für das Verständnis, wieso man keine 200 Euro für ein HDMI-Kabel auf den Tisch legen muss, ist das jedoch nicht wichtig. Essentiell ist, dass diese Umwandlung des Signals die Wahrscheinlichkeit gewaltig erhöht, dass es sich am anderen Ende des Kabels, also am Fernseher oder Beamer, wieder rekonstruieren lässt.



Gutes Kabel, böses Kabel? Spielt keine Rolle.

Der zweite Teil von TMDS betrifft das Kabel selbst. Jede HDMI-Leitung besteht aus einer Vielzahl von kleinen Kupferdrähten. Es werden zwei Versionen des gleichen Datenstroms stets über zwei verschiedene Drähte geschickt – eine ist phasenverschoben gegenüber dem „echten“ Signal. Der Fernseher oder Beamer bringt das phasenverschobene Signal mit dem „echten“ Signal wieder deckungsgleich und vergleicht die beiden Datenströme miteinander. Damit sind jetzt die Übertragungsfehler und Störungen jetzt phasenverschoben und effizient eliminierbar. Wer sich zu den Audiofreaks zählt, den wird diese Technik an die symmetrische Signalübertragung bei XLR-Kabeln erinnern.

TMDS funktioniert hervorragend und ermöglicht es, auch über eingiermaßen lange Kabel sehr hohe Datenmengen zu transportieren. Außerdem bedeutet die Technik auch, dass Fünf-Euro-Strippen die gleiche Klang- und Bildqualität bieten wie ein 200-Euro-Wunderkabel. Wenn bei der TMDS etwas schiefläuft, dann läuft es richtig schief. Entweder kommt am Fernseher ein perfektes Signal an – oder gar nichts. Wenn das Kabel beschädigt oder schlicht und ergreifend zu lang ist, dann kommt nichts an. Gar nichts. Das ist das „Schöne“ an der digitalen Signalübertragung: Zwischen „perfekt“ und „Null“ gähnt ein gewaltiger, leerer Abgrund.