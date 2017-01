Xbox One: neu gekaufte Konsole liest nach August-Update keine Spiele-Disks[Lösung in Sicht]

Nach dem August-Update melden einige Xbox-One-Besitzer, die die Konsole gerade erst gekauft haben, Fehler beim Lesen von Spiele-Disks. Anstatt das Spiel zu starten, gibt die Xbox One den Fehlercode „0x80820002“ aus. DVDs und Blu-rays erkennt die Microsoft-Konsole wie gewohnt.

Microsoft hat das August-Update für die Xbox One freigeben. Es wird seit Kurzem verteilt und sollte in den kommenden Tagen bei jedem Konsolen-Besitzer angekommen sein. Neben dem Support für die Wiedergabe von 3D-Blu-rays rüstet die neue Firmware-Version die Xbox One beispielsweise auch für mobile Einkäufe über die SmartGlass-App. Nähere Details zu den Neuheiten liefert der Artikel Xbox One: August-Update mit 3D-Blu-ray-Support wird ausgeliefert.

Das Update scheint einigen Kommentaren und Beiträgen im Xbox-Support-Forum zufolge aber auch für ein Problem zu sorgen, das offenbar vereinzelt Xbox-One-Besitzer betrifft, die ihre Konsole gerade erst gekauft beziehungsweise geliefert bekommen haben. Nach der Aktualisierung liest die Xbox One zwar Music-CDs, DVDs oder Blu-rays, Spiele-Disks werden jedoch nicht erkannt. Statt das Spiel zu starten, gibt die Konsole nur eine Fehlermeldung (Error 0x80820002) aus.

Die Ursache für diesen Bug scheint Microsoft bisher noch nicht herausgefunden zu haben. Im Xbox-Support-Forum meldete sich aber bereits ein Microsoft-Mitarbeiter, der angekündigt hat, die Fehlerberichte der Xbox-One-Besitzer an die entsprechende Stelle weitergegeben zu haben. Sobald Microsoft mehr Informationen zu dem Problem sammeln und in Erfahrung bringen konnte, will es diese im entsprechenden Support-Thread kundtun.

Höchstwahrscheinlich hängt der Fehler aber mit dem August-Update zusammen. Ein Problem mit den neuen Konsolen selbst kann wohl ausgeschlossen werden, da auch umgetauschte Exemplare dasselbe Problem aufweisen.

Der Fehler betrifft nur Spiele-Disks. Heruntergeladene Games funktionieren den Kommentaren zufolge wie gewohnt. Wer aktuell Spiele nur auf Disks vorliegen hat, könnte sich alternativ – sozusagen als Workaround – ein digitales Game über Xbox Live kaufen. Zudem bietet EA seit Kurzem eine Spielflatrate an. EA Access kann für 3,99 Euro einen Monat lang genutzt werden. Das Angebot umfasst die Spiele FIFA 14, Madden NFL 25, Peggle 2 und Battlefield 4. Weitere Informationen hält der Beitrag Electronic Arts: Spieleflat EA Access für Xbox One ab heute für alle verfügbar.

Sobald es Neuigkeiten beziehungsweise eine Lösung zu dem Problem gibt, werden wir den Artikel aktualisieren.

[Update 20.08.2014]

Ein Microsoft-Mitarbeiter hat sich im Xbox-Support-Forum zu dem Problem geäußert und hält eine Lösung parat. Xbox-One-Besitzern, dessen neue Konsole keine Spiele-Disks lesen und den Fehlercode „0x80820002“ ausgeben, rät er, einen sogenannten „Hard Restart“, „Power Cycle“ oder auch kompletten Neustart durchzuführen. Sollten folgende Schritte das Problem nicht beheben, rät der Support-Beitrag, die Konsole reparieren zu lassen oder umzutauschen.

die Konsole sollte in horizontaler Lage auf einer ebenen und stabilen Oberfläche liegen

anschließend drückt man die Power-Taste der Xbox One und hält sie für 10 Sekunden gedrückt

sobald die Konsole ausgeschaltet ist, entfernt man das Stromkabel

nach einer Wartezeit von drei Minuten verbindet man das Netzkabel wieder mit der Xbox One

nun schaltet man die Konsole ein und kann hoffentlich wieder Spiele-Disks abspielen

Bisher gibt es noch keine Lösung

Ersten Erfahrungsberichten zufolge schafft ein Hard Restart der Xbox One bei diesem Problem keine Abhilfe. Der Fehler besteht den Kommentaren der betroffenen Xbox-One-Besitzer zufolge auch noch nach dem Umtausch bei neuen Modellen der Konsole. Daher kann man sich diesen Aufwand aktuell auch ersparen. Eine funktionierende Lösung gibt es demnach bisher nicht.

[Update: 21.08.2014]

Inzwischen herrscht etwas mehr „Klarheit“ über den Fehler, der dazu führt, dass die Xbox One keine Spiele-Disks liest. Betroffen sind wie bereits erwähnt nur neu aktivierte Konsolen. Das Problem hängt mit einem fehlerhaften Systemupdate zusammen. So wie es aussieht, scheint der Fehler auch schon bekannt zu sein, da einige Xbox-One-Besitzer berichten, dass vereinzelt auch schon nach früheren Updates Probleme beim Lesen von Spiele-Disks aufgetreten sind und diese durch eine fehlerhafte Installation einer neuen Firmware entstehen würden. Auftreten kann der Fehler Kommentaren zu folge bei Xbox-One-Konsolen, die zwischen dem 18. und 19. August in Betrieb genommen wurden. Konsolen die nach dem 19. August gekauft oder aktiviert wurden, sollen von dem Problem nicht betroffen sein.

Update für die Xbox One schafft Abhilfe

Eine Lösung des Problems ist aber wohl in Sicht. Kommentaren zufolge hat Microsoft damit begonnen, ein neues Update (355 MByte) auszuliefern, dass den Fehler behebt. Nach der Aktualisierung liest die Xbox One ersten Erfahrungsberichten zufolge wieder Spiele-Disks. Das Update soll Microsoft nach und nach an Xbox-One-Besitzer verteilen. Im Laufe des Tages wird es Berichten zufolge wohl auf dem Großteil aller Konsolen zum Einspielen bereitstehen.

[Update: 22.08.2014]

Update hat viele Xbox-One-Besitzer bisher nicht erreicht

Kommentaren zufolge hat das Update viele betroffene Xbox-One-Besitzer bisher nicht erreicht. Sollte es nicht ankommen, muss die Konsole umgetauscht beziehungsweise zur Reparatur gebracht werden. Ein Tausch der Festplatte soll Abhilfe schaffen. Vielen Dank an alle Leser für ihre Kommentare und Beiträge.