iPhone 7: Keine Verbindung mit diesem Smartphone!

Apples neue Smartphone-Modelle iPhone 7 und iPhone 7 Plus weisen vereinzelt Störungen bei der Mobilfunkverbindung auf. Die Probleme treten nach dem Abschalten des Flugzeugmodus auf, so die Beschwerden von Nutzern. Nach Informationen des Branchendienstes MacRumors hat Apple diverse Vorschläge, aber noch kein Patch zur Behebung des Defekts parat.

Demnach empfiehlt der Smartphone-Hersteller in Konzern-internen Dokumenten, die Geräte nach Auftreten der Verbindungsstörungen neu zu starten. Tritt das Problem weiterhin auf, wie es bei einigen Geräten der Fall ist, sollen die Nutzer den Vorgang wiederholen, die SIM-Karte entfernen und wieder einlegen.

Ein Leser von MacRumors hat das Problem in einem Video festgehalten. “Plötzlich konnte sich mein iPhone 7 nicht mehr mit dem Internet verbinden oder Anrufe empfangen, obwohl es vier Balken anzeigt‘, schreibt der Nutzer in einem Kommentar. “Ich habe dann den Flugzeugmodus ein- und wieder ausgeschaltet und danach wurde keine Verbindung mehr angezeigt. In der rechten oberen Ecke wurde es zudem warm.”

Auch den zweiten Ratschlag von Apple brachte in seinem Fall keinen Erfolg. Um einen Defekt der SIM-Karte auszuschließen, tauschte er diese mit der Karte seiner Frau. Auch danach konnte sein iPhone 7 keine Mobilfunkverbindung aufbauen. Das iPhone 6S seiner Frau funktioniert hingegen einwandfrei.

In einem Apple Store sei sein iPhone 7 schließlich ausgetauscht worden. Der Mitarbeiter habe nicht einmal die üblichen Diagnosetests durchgeführt, heißt es weiter in dem Blogeintrag. Apple hält in den Shops offenbar Austauschmodelle bereit.

Deutsche iPhone 7 auch betroffen?

Betroffen sind bisher nur Geräte, die über den US-Provider AT&T verkauft wurden. MacRumors vermutet, dass sie ein LTE-Modem von Intel und nicht von Qualcomm haben. Letzteres werde in den Modellen für die Provider Verizon und Sprint verbaut. In wieweit in Deutschland gekaufte Geräte von dem Problem betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

[Mit Material von Martin Schindler, Silicon.de]