Sex sells: Fifty Shades of Grey 2-Trailer bricht Rekord

Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Trailer zu „Fifty Shades of Grey 2 – Gefährliche Liebe“ (Originaltitel: Fifty Shades Darker) bricht sämtliche Klick-Rekorde. Wie das Branchenblatt Hollywood Reporter berichtet, wurde das Video innerhalb 24 Stunden rund 114 Millionen Mal in sozialen Medien wie YouTube, Facebook und Instagram angesehen.

Damit ist der Rekord des Sci-Fi-Spektakels „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ Geschichte. Der siebte Teil der Weltraum-Saga kam im Jahr 2015 auf 112 Millionen Klicks in 24 Stunden. Nimmt man den Trailer-Klick-Erfolg als Maßstab, steht „Fifty Shades of Grey 2 – Gefährliche Liebe“ ein sensationelles Einspielergebnis bevor. Zum Vergleich: Der bisherige Trailer-Rekordhalter ist heute der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten.

Schon die den „Fifty Shades“-Filmen zugrundeliegenden Buchvorlagen stellten mehrere Rekorde auf. Die drei „Fifty Shades of Grey“-Romane von E.L. James gingen über 100 Millionen Mal über die Ladentheke und übertrafen damit die Verkaufszahlen des letzten Teils der „Harry-Potter“-Reihe und Dan Browns Welterfolg „Sakrileg“. Die alte Binsenweisheit gilt also noch immer: Sex sells – und zwar besser als Geschichten über Raumschiffe, Zauberer und Verschwörungstheorien.

Fifty Shades bei Kritikern verhasst

Bei Kritikern kamen indes weder die „Fifty Shades“-Bücher als auch deren Verfilmung nicht sonderlich gut an. An der Popularität der Sado-Maso-Liebelei zwischen der naiven Literaturstudentin Anastasia Steele und dem milliardenschweren Unternehmer Christian Grey ändert das nichts. Deutscher Kinostart von „Fifty Shades of Grey 2 – Gefährliche Liebe“ ist der 9. Februar 2017, rund zwei Monate nach dem Start von „Rogue One: A Star Wars Story“. Es bleibt also abzuwarten, ob die Erotik-Schmonzette oder das nächste „Star Wars“-Abenteuer das Rennen an den Kinokassen machen wird.

Quelle: [Mit Material von Timea Sternkopf, Übergizmo.de]