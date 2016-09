iPhone 7 Plus im Biegetest tougher als Galaxy Note 7

Das US-Unternehmen SquareTrade hat die neuen Handy-Modelle von Apple und Samsung unter die Lupe genommen. Dabei wurde auch ihre Biege-Eigenschaft getestet. Das Ergebnis: Das iPhone 7 Plus schneidet besser ab als das Konkurrenzprodukt Galaxy Note 7. Das 5,5-Zoll-Smartphone ist zudem auch besser als das iPhone 7.

Laut SquareTrade verformte sich das iPhone erst bei einer Belastung von 77 kg, ohne jedoch beschädigt zu werden. Das iPhone 7 Plus gab ab 81,54 kg nach, ebenfalls ohne einen sichtbaren Schaden davonzutragen. Für das Samsung Galaxy Note 7 war bei einem Druck von 81,54 kg Schluss. Wie man in dem mit einer Kamera festgehaltenen Test sehen kann, brach bei diesem Druck allerdings das Display des Smartphones. Der Schaden war so groß, dass das Gerät nicht mehr funktionsfähig war.

Square Trade bestätigte zudem die Angaben beider Hersteller zum Schutz gegen eindringendes Wasser. Demnach überstanden iPhone 7 und iPhone 7 Plus 30 Minuten in ein Meter tiefem Wasser. Das Galaxy Note 7 wurde seiner IP-Zertifizierung entsprechend für eine halbe Stunde in 1,5 Meter Tiefe versenkt. Alle drei Geräte waren anschließend voll funktionsfähig – lediglich die Audiowiedergabe war vorübergehend eingeschränkt.

Harter Boden für iPhone 7 Plus wie Galaxy Note 7 das Ende



Die größte Herausforderung für ein Smartphone ist aber weiter der Sturz auf einen harten Untergrund. Hier zersplitterten die Display-Abdeckungen aller drei Geräte schon beim ersten Versuch. Das iPhone 7 ließ sich nach dem zweiten Sturz nicht mehr einschalten. Nach dem dritten Sturz war auch das iPhone 7 Plus unbrauchbar und beim Note 7 war zusätzlich die Rückseite des Gehäuses gebrochen.

„Nach dem Test gibt es keinen Zweifel daran, dass sich iPhone 7 und 7 Plus nicht vor ein bisschen Schwimmen fürchten“, sagte Steve Abernethy, Executive Chairman von Square Trade. „Beim Sturz auf einen Gehweg haben wir allerdings keine Verbesserung festgestellt. Gebrochene Displays sind immer noch der Hauptgrund für beschädigte Smartphones. Apple und Samsung haben hier noch viel Arbeit vor sich.“

[mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]