IS-Hacker in USA zu 20 Jahren Haft verurteilt

In den USA ist vergangene Woche ein IS-Hacker zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt worden. Das teilte das US-amerikanische Justizministerium mit. Bei dem als Th3Dir3ctorY bekannten Hacker handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mann namens Ardit Ferizi. Er soll der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS oder ISIL) geheime US-Militärdaten zugeschickt haben.

Ferizi war vor dem Bundesbezirksgericht von Virginia wegen Unterstützung des IS sowie Computervergehen angeklagt. Er war unter anderem im Juni 2015 in einen Server eingebrochen, der persönliche Daten von Militärangestellten enthielt. Insgesamt habe er 1.300 Datensätze von Angestellten des US-Militärs und der Regierung dem IS zugeliefert. Er schickte sie dem IS-Anwerber Junaid Hussain und machte sie auf der sozialen Plattform Twitter verfügbar. Sein Auftrag an den IS lautete: „Trefft sie schwer.“

Seine Aktivitäten verbarg Ferizi nicht. Weder verschleierte er seine IP-Adresse noch benutzte er falsche Namen in Sozialen Netzen. Das erleichterte der Polizei die Identifizierung. Festgenommen wurde er in Malaysia. Ursprünglich stammt er aus dem Kosovo. Nach seiner Auslieferung an die USA bekannte sich der Angeklagte im Juni 2016 in allen Punkten für schuldig.

Terroristische Hacker Gefahr für die Sicherheit

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt John P. Carlin kommentierte, erstmals habe man beobachtet, dass eine Kombination aus Terrorismus und Hackeraktivität die nationale Sicherheit bedrohe. Der Fall müsse nicht nur den Strafverfolgern, sondern auch privaten Firmen als Warnruf dienen.

Die finnische IT-Sicherheitsfirma F-Secure hatte im Juni 2015 die Meinung vertreten, der IS verfüge derzeit über die besten Cyber-Angriffswaffen aller Extremisten. Solche Gruppen „sind die einzigen Angreifer, die auch ohne konkretes Ziel zu attackieren bereit sind“. Gerade das mache sie gefährlich.

[Mit Material von Florian Kalenda, zdnet.de]