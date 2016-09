Langsamer Schwimmer? Ein Gadget namens Bixpy Jet hilft

Mit dem Gadget Bixpy Jet sollen Wassersportler schneller durchs Wasser gleiten. Laut Angabe des Herstellers lässt sich das mit einer Kickstarter-Kampagne finanzierte Gerät beim Schwimmen oder Tauchen in die Hand nehmen und auch an Boote und Boards befestigen.

So lässt sich der Bixpy Jet mit Kayaks oder SUP-Boards verwenden. Ein Kayak soll es auf bis zu 11 km/h beschleunigen, bei einem SUP-Board sind bis zu 10 km/h drin. Dazu pumpt die Turbine des elektrisch betriebene Gadgets rund 370 Liter Wasser in der Minute durch eine Düse. Besonders groß ist der Bixpy Jet nicht, sogar in einem normalen Rucksack findet er Platz. Das Gewicht beträgt 2,3 Kilogramm. Der Hersteller spricht vom weltweit kleinsten Antriebssystem zu Wasser.

Filmaufnahmen zu Wasser dank Bixpy Jet

Das Gerät hat zwei Geschwindigkeitsstufen. Der Antrieb lässt sich mit fünf entwickelten Halterungen an verschiedene Wassergeräte montieren – oder mit dem Akku-Pack verbinden, um es zu einem ergonomischen Hand-Held-Antrieb umzufunktionieren. Auf der Oberseite des Akku-Packs befindet sich ein 1/4-Zoll-Kameraanschluss, um die Fahrten auf oder unter Wasser filmen zu können.

Ganz günstig wird das Vergnügen nicht. Ein Bixpy Jet kostet auf Kickstarter derzeit für so genannte „Early Birds“-Phase mindestens 550 US-Dollar (rund 490 Euro). Der Marktpreis soll später bei 750 US-Dollar (rund 670 Euro) liegen. Gut, dass normales Schwimmen, Tauchen und Paddeln aus eigener Kraft auch Spaß macht. Mehr Infos zu dem Bixpy Jet findet ihr auf der dazugehörigen Kickstarter-Seite.

[Mit Material von Andreas Eichenseher, Übergizmo.de]