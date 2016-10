Hat Google Pixel die beste Smartphone-Kamera aller Zeiten?

Google hat in seinem Smartphone Pixel offenbar eine besonders gute Kamera verbaut. Beim Test DxOMark von DxO Labs bekam das Gerät das bisher beste Ergebnis. Es erzielte 89 Punkte und ist somit besser als die Konkurrenzprodukte HTC 10, Samsungs Galaxy S7 Edge und Sonys Xperia X Performance. Die Kamera von Apples iPhone 7 erzielte ganze drei Punkte weniger.

Laut DxOLabs soll die Kamera von Google Pixel die beste sein, die jemals in einem Smartphone einbaut wurde. „Mit einem Gesamtergebnis von 89 Punkten ist das jüngste Google-Smartphone die am besten bewertete Smartphonekamera, die wir je getestet haben“, heißt es in einem Statement. „Die Ergebnisse im Bereich Bildqualität sind durch die Bank beeindruckend.“ Vor allem von den detailreichen Aufnahmen mit relativ geringem Bildrauschen bei allen getesteten Lichtverhältnissen zeigten sich die Texter beeindruckt.

Auch der Bildkontrast, der automatische Weißabgleich und der schnelle Autofokus bekamen Bestnoten. Selbst in Räumen und bei schlechten Lichtverhältnissen liefere das Google Pixel detaillierte Aufnahmen. Den automatischen Weißabgleich bei aktiviertem Blitz ist laut Aussagen der Tester „exzellent“.

„Die guten Ergebnisse unter vielfältigen Bedingungen machen das Pixel zu einer ausgezeichneten Wahl für fast alle Arten der Fotografie“, ergänzten die Tester. „In Bezug auf die Bildqualität hat das Pixel nur wenige Schwächen.“ Dazu zählen offenbar Artefakte bei Aufnahmen mit wenig Licht.

Google Pixel überzeugt in Extremsituationen



Die wichtigste Weiterentwicklung sei der HDR+-Modus. Er kombiniere die Rohdaten mehrerer Fotos nahezu in Echtzeit zu einem erweiterten JPEG-Bild mit wenig Bildrauschen und einem hohen Dynamikumfang. HDR+ werde zudem automatisch zugeschaltet, sobald die Bedingungen für hochqualitative Fotos nicht ausreichend seien. Zudem erkenne die Kamera schnelle Bewegungen, um Artefakte im HDR+-Modus zu vermeiden. Insgesamt sei Googles HDR-Lösung besser als die Software von Konkurrenten wie Apple, Motorola und Sony.

Der Test zeigt jedoch auch, dass der Abstand zur Konkurrenz nur sehr gering ist. Gerade im direkten Vergleich mit den mit 88 Punkten bewerteten HTC 10, Samsung Galaxy S7 und Sony Xperia X Performance sind zumindest bei Tageslicht Unterschiede nur in Detailvergrößerungen zu erkennen.

Ebenfalls sehr gut schneidet der Videomodus ab. Mit 88 Punkten liegt er auf Augenhöhe mit Samsung Galaxy S7 und Sony Xperia X Performance sowie vor HTC 10 (85 Punkte) und iPhone 7 (85 Punkte).

[mit Material von Andreas Donath, Übergizmo.de]