Facebook stellt Prototyp von Stand-Alone VR-Brille vor

Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat auf der Konferenz Oculus Connect Pläne für eine Virtual-Reality-Brille vorgestellt. Das Besondere an dem Gerät: Für ihren Betrieb bedarf es weder eines Smartphones noch eines PCs. Zuckerberg führte die VR-Brille selbst vor. Es handelt sich um einen Prototypen: „Wir haben ein Demo-Modell, aber noch kein Produkt“, so der Facebook-Chef.

Das größte Problem bei der Entwicklung des Geräts stelle die Positionsüberwachung dar, erklärte Zuckerberg. Diese soll nicht von außen, sondern von der Brille selbst erfolgen. Ein solches Verfahren bringe den Vorteil mit sich, dass der Anwender sich im Raum frei bewegen könne.

Der nächste Entwicklungsschritt von Virtual Reality werde nicht von der Hardware abhängen, fügte Zuckerberg hinzu. Es seien Neuerungen der Software-Entwicklung. Für die Förderung von Inhalten für die Oculus-VR-Plattform sagte der 25-Jährige 250 Millionen US-Dollar an Fördergeldern zu. „Wir werden eine Software-Plattform aufbauen, welche die Menschen an erste Stelle stellt und kontinuierliche Fortschritte bei Computervision machen, um zu dieser neuen Art VR durchzudringen.“

Mit VR-Brille Party feiern

Konkret führte er auch vor, wie sich Social Media und VR annähern könnten: Mit einem Echtzeit-Chat mittels Avataren. Auf der Oculus-Plattform gibt es Parties und Rooms, also virtuelle Treffpunkte, wo sich bis zu acht VR-Nutzer treffen und plaudern, gemeinsam Musik hören oder Filme ansehen können. Auch eine Liveübertragung der Umgebung eines Anwenders ist in Vorbereitung – sozusagen die Übermittlung des eigenen Blicks auf die Welt in Echtzeit.

Im März hatte die Facebook-Tochter Oculus erste Social-Media-Funktionen für ihre VR-Plattform angekündigt. Sie standen zunächst Besitzern von Samsungs Gear VR zur Verfügung. Diese können Profile erstellen, nach Freunden suchen und VR-Apps im Oculus Store bewerten. Außerdem ist es möglich, zusammen mit oder gegen Freunde zu spielen.

[mit Material von Florian Kalenda, ZDNet.de]