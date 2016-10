Akku-Technologie: Welches Smartphone lädt am schnellsten?

Die Anforderungen an moderne Smartphone-Akkus sind eigentlich unerfüllbar. Die Batterie soll eine möglichst lange Akkulaufzeit liefern, über Jahre keine Kapazität verlieren und idealerweise noch wahnsinnig schnell aufgeladen werden können.

Dank sogenannter Schnellladetechniken, die von mehreren Hersteller eingesetzt werden, schaffen es die Smartphones einiger Marken auch tatsächlich innerhalb nur deutlich weniger als zwei Stunden eine vollständige Akkuladung aus der Steckdose ziehen zu können. Andere müssen jedoch die halbe Nacht an der Steckdose fristen, bevor das Smartphone mit einer Akkuladung über den Tag kommt.

Die Kollegen von AnandTech haben nun das neue Apple iPhone 7 und sein Geschwistermodell, das iPhone 7 Plus, mit einigen Konkurrenten und Vorgängermodellen verglichen. Das Ergebnis: Apple hat sich verschlechtert.

Während das iPhone 6s und 6s Plus noch in 1,94 bzw. 2,8 Stunden voll geladen waren, brauchen das iPhone 7 und 7 Plus 2,08 und 3,07 Stunden. Die Konkurrenz ist deutlich schneller. Die Spitze der Liste von AnandTech führt das Meizu Pro 6 mit nur 1,51 Stunden Ladezeit an. Genauso lange braucht auch das Samsung Galaxy S7 mit Snapdragon 820-Prozessor.

An dritter Stelle liegt das iPhone SE mit 1,66 Stunden, gefolgt vom Galaxy Note 5, HTC 10 und Galaxy S7 Edge mit Snapdragon 820-Prozessor. Das darauffolgende Samsung Galaxy Note 7 braucht 1,88 Stunden – fängt aber auch Feuer.

Kleiner Tipp für iPhone 7-Besitzer*innen: mit dem Ladeadapter eines iPad lädt auch das iPhone schneller. Ob das nicht gefährlich ist? Laut Apple Support nicht.

[Mit Material von Andreas Eichenseher, Ubergizmo.de]