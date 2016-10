Alle Tesla-Fahrzeuge werden selbstfahrend sein

Am gestrigen Mittwoch hat Tesla das bereits im Vorfeld von CEO Elon Musk als „unerwartet“ bezeichnete Produkt vorgestellt. Das „unerwartete“ daran: Ab sofort werden alle neuen Tesla-Fahrzeuge mit Hardware ausgestattet, die sie zu autonomen Fahrzeugen macht.

Die Technologie werde ab Ende 2017 einsatzbereit sein, heißt es in einer Mitteilung von Tesla. Der Konzern lockt potentielle Kunden mit einem großen Versprechen: Die autonomen Autos sollen sicherer sein als menschliche Fahrer.

Für die Sicherheit sollen unter anderem acht Kameras sorgen. Sie ermöglichen einen 360°-Blick in bis zu 250 Meter Entfernung. Zwölf Ultraschall-Sensoren sollen weiche und harte Objekte erkennen – und zwar aus doppelt so großer Entfernung wie frühere Systeme. Zusätzliche Daten liefert ein Radar, der auch bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee oder dichtem Nebel funktionieren soll.

Tesla will 2017 die erste vollständig autonome Autofahrt von Los Angeles nach New York durchführen. Bis es dazu kommt, bedarf es jedoch einer verkehrspolitischen Zulassung der Technologie. Es könnte tatsächlich noch eine Weile dauern, bis vollständig autonome Fahrzeuge zu unserem Straßenbild gehören. Daher wird in Fahrzeugen, die mit dem Hardware-Update ausgestattet sind, die Autopilot-Software noch deaktiviert sein.

Fahren autonome Autos besser als Menschen?

Tesla selbst möchte laut Elon Musk den Nachweis liefern, dass autonome Fahrzeuge sicherer sind als menschliche Fahrer. Erst dann sollen selbstfahrende Teslas auch im täglichen Straßenverkehr zum Einsatz kommen. Bereits bei der aktuell zum Einsatz kommenden Technologie sei die Unfallgefahr bei einem selbstfahrenden Auto um 50 Prozent geringer als bei menschlichen Fahrern, so Elon Musk.

In Zukunft wolle das Unternehmen zeigen, dass der Autopilot signifikant sicherer sei. Vor der Aktivierung der neuen Systeme müssten allerdings noch „Millionen von Meilen“ im Praxistest den Sicherheitsnachweis liefern.

[mit Material von Chris Schinke, Übergizmo.de]