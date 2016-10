Guardians of the Galaxy Vol. 2: Teaser verspricht wahnsinnig schrägen Film

Marvel hat den ersten Trailer für „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ veröffentlicht. Streng genommen handelt es sich aber dabei eigentlich um einen Teaser, denn von der Story verrät das Video so gut wie nichts. Dafür gelingt es dem Teaser hervorragend, die Stimmung der Fortsetzung der Weltraum-Posse zu transportieren.

Bereits das Trailer-Lied, „Hooked on a Feeling“ von Blue Suede, überzeugt auf ganzer Linie. Regisseur James Gunn versteht es hervorragend Musik und Bildgewalt mit Humor zu kombinieren. Fans des ersten Teils werden von der Fortsetzung somit wohl kaum enttäuscht sein. Denn der Trailer verspricht den gleichen Humor, der schon „Guardians of the Galaxy“ zu einem vollen Erfolg machte.

Mit dabei sind auch im zweiten Teil die widerwilligen Helden Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax the Destroyer (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) und dieses Mal Tiny Groot (Vin Diesel), nachdem Groot sich im ersten Teil geopfert hatte. Außerdem wird in Teil zwei Nebula, gespielt von Doctor-Who-Star Karen Gillan, eine größere Rolle erhalten.

Kann Guardians of the Galaxy Vol. 2 an den Erfolg seines Vorgängers heran reichen?

Guardians of the Galaxy war der Überraschungshit des Kinojahres 2014. Weltweit spielte der Marvel-Film gut 770 Millionen Dollar ein und das obwohl zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung seine Hauptdarsteller noch keine Superstars und Kassengaranten waren. Lediglich Vin Diesel und Bradley Cooper gehörten zur A-Regie der Hollywood-Schauspieler, diese waren jedoch nur als Synchronstimmen der CGI-Figuren zu hören.

Die Erwartungen für den zweiten Teil der komischen Space-Saga sind dementsprechend gestiegen, auch an Regisseur James Gunn. Gunn wird auch in Guardians of the Galaxy Vol. 2 im Regie-Sessel sitzen. Der US-Kinostart ist für den 5. Mai 2017 angepeilt, auch in Deutschland wird der Film um diesen Termin herum zu sehen sein.

[Mit Material von Chris Schinke, Ubergizmo.de]