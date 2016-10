Setzt Apple mit iPhone 8 auf OLED-Displays?

Apple wechselt mit der nächsten iPhone-Generation offenbar von der LED- auf die OLED-Technik. Das teilte Tai Jeng-Wuin, Chef des Display-Herstellers Sharp, in Taipeh mit. Für Sharp könnte die Umstellung zu einem Problem werden. Der japanische Elektronikkonzern hatte sich auf LEDs spezialisiert und rüstet gerade erst auf OLED um.

„Das iPhone hat sich weiterentwickelt und jetzt wechselt es von Niedertemperatur-Polysilizium- (Low-Temperature Poly-Silicon, LTPS) zu OLED-Panels“, wird Tai von der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei zitiert. Zwar hat der Manager damit nicht gesagt, dass schon das iPhone 8 im kommenden Jahr mit den neuen Displays ausgestattet sein wird. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass er Apples übernächste Smartphone-Generation meint. Abgesehen davon feiert das iPhone 2017 zehnjähriges Jubiläum. Vor diesem Hintergrund müsste der Konzern schon mit einem echten Kracher aufwarten.

Sharp beliefert Apple derzeit mit LCD-Displays. OLED-Screens gehören noch nicht zu den Produktionsschwerpunkten des Unternehmens, das Anfang dieses Jahres von Foxconn übernommen wurde. Der taiwanische Branchendienst Digitimes hatte im April berichtet, Foxconn sei bei Sharp eingestiegen, um selber OLED-Displays herstellen zu können. Allerdings erst ab 2021.

OLED-Bildschirme sind dünner und energieeffizienter als LCD-Screens. Zudem bieten sie höhere Farbkontraste, wobei die Displays der iOS-Geräte schon jetzt in Tests meist Bestnoten erhalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Technik die Entwicklung gebogener Displays erlaubt – wie sie Samsung beispielsweise in den Edge-Modellen seiner Galaxy-S-Smartphones verbaut.

Kann sich Sharp auf die Anforderungen seiner Kunden einstellen?

Im September kündigte Sharp laut AppleInsider an, bis zum zweiten Quartal 2018 568 Millionen Dollar ins OLED-Geschäft zu investieren. Gegenüber Nikkei bestätigte Tai nun, dass der Bau einer Fabrik für die neuen Displays in Japan bereits begonnen habe. Auf Wunsch von Kunden sei es außerdem möglich, OLEDs direkt in den USA herzustellen.

Gerüchte über ein OLED-iPhone sind schon länger im Umlauf. Ende 2015 hieß es, Apple setze erst ab 2018 auf die Technik. Zuletzt sagte jedoch auch der in der Regel sehr gut informierte KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo den Start eines iPhone mit 5,8-Zoll-OLED-Display für 2017 voraus. Im kommenden Jahr feiert das Unternehmen aus Cupertino den zehnten Geburtstag seines Smartphones, was die Vermutung nahelegt, dass Apple für die kommende iPhone-Generation zahlreiche Neuerungen und Überraschungen vorbereitet.

[mit Material von Andreas Donath, Übergizmo.de]