Huawei stellt Smartwatch Fit mit E-Ink-Display vor

Vor wenigen Wochen hieß es noch, dass Huawei in diesem Jahr keine Smartwatch mehr veröffentlichen wolle – zumindest keine, die mit Googles Android läuft. Nun legt der Elektronik-Konzern mit Fit eine Smartwatch vor, die mit jeder Menge Fitness-Funktionen und einem energiesparenden E-Ink-Display daherkommt. Welches Betriebsystem auf der Uhr installiert ist, das steht noch nicht fest.

In erster Linie ist die Huawei Fit als praktisches Fitness-Gadget einsetzbar. Mit Funktionen wie Schrittzähler, Entfernungsmesser und einer Anzeige für verbrannte Kalorien haben Sportler bei ihrem Fitnessprogramm nützliche Orientierungspunkte. Darüber hinaus zählt die Uhr die Länge des Schlafes und funktioniert als Puls-Messgerät.

Vor allem auf letztere Funktion legt Huawei wert. Laut dem chinesischen Hersteller soll die Smartwatch Fit bessere Ergebnisse bei der Herzfrequenz-Ermittlung liefern als noch mancher Konkurrent. Überdies beinhaltet die Uhr Trainings-Anleitungen für Laufdistanzen von 5, 10, 21 und 42 Kilometer.

Die primäre Ausrichtung auf Sportler hat jedoch auch einen Haken. Die Huawei Fit verfügt über kein eigenes GPS-Modul. Dafür muss die über die „Wear App“ von Huawei mit einem Android- oder iOS-Smartphone gekoppelt sein, das über einen GPS-Sensor verfügt. Die Verbindung mit einem Smartphone ermöglicht dann auch andere Funktionen, die man von Smartwatches kennt.

So werden nun auch Benachrichtigungen zu Mitteilungen oder eingehenden Anrufen sowie E-Mails oder Alerts auf dem Touch-sensitiven E-Ink-Display angezeigt. Der monochrome Bildschirm beschneidet diese Darstellung zwar um Farben, ermöglicht dafür aufgrund seines geringen Energiebedarfs aber relativ lange Akkulaufzeiten.

Mit einer Akkuladung ist laut Huawei deshalb eine Nutzungsdauer von bis zu sechs Tagen möglich. Verglichen mit dem knappen Tag, den die Apple Watch schafft, ist das natürlich ein guter Wert.

Huawei Fit von TÜV geprüft und gelobt

Als erstes asiatisches Unternehmen hat Huawei seine Smartwatch auch vom TÜV zertifizieren lassen. Der untersuchte etwa die Empfindlichkeit des Schrittzählers, die Armbandbefestigung oder Sturzbeständigkeit. Auch die Genauigkeit des Pulszählers sowie eine Wasserdichtigkeit bis 5 bar (also 50 Meter Tiefe) wurden kontrolliert. Das Ergebnis: „Die Qualität der Fitness Watch MES-B19 [geht] über die gesetzlichen Anforderungen“ hinaus, so Asli Solmaz-Kaiser vom TÜV SÜD.

Huawei wird die Fit zum Start in Grau und Silber anbieten. Armbänder aus Kunststoff soll es in Blau, Schwarz oder Orange geben. Aktuell ist die Smartwatch in den USA für rund 130 US-Dollar vorzubestellen. In China kostet die Huawei Fit, die dort Honor S1 genannt wird, umgerechnet circa 94 Euro.

Und in Deutschland? Hier wird die Huawei Fit wohl noch im Laufe des Novembers für 149 Euro auf den Markt kommen. Übrigens, heute hat Huawei in Deutschland auch das neue Smartphone Mate 9 vorgestellt. Mehr von Huawei findest du hier.

[mit Material von Andreas Eichenseher, Übergizmo.de]