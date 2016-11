Allview E3 Jump: Outdoor-Smartphone zum kleinen Preis

Eine Smartphone-Klasse, die gerne untergeht, aber durchaus ihre Berechtigung hat, sind sogenannte Outdoor-Smartphones. Denn diese sind enorm widerstandsfähig und halten auch die schlimmsten Umwelteinflüsse und Missbrauch durch den Anwender aus.

Ein neues Gerät dieser Klasse ist das Allview E3 Jump. Dieses Gerät besitzt ein 4,5-Zoll-Display und kann ab sofort im Online-Shop von Allview vorbestellt werden. Zwar besitzt das Gerät nur eine mäßige Hardware. Dafür kostet es aber auch nur 199 Euro,

Das Allview E3 Jump ist IP67-zertifiziert und besitzt damit einige Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Fällt das Gerät also in eine Pfütze, passiert nichts. Genau genommen hält es problemlos eine Wassertiefe von bis zu einem Meter für einen Zeitraum von 30 Minuten aus. Auch Fotos sind so unter Wasser möglich. Dank seiner Hülle aus Gummi und Polycarbonat sind zudem auch Stöße und Stürze auf harten Untergrund kein großes Problem.

Der 4,5 Zoll große Bildschirm kommt mit einem blickwinkelstarken IPS-Panel, einer Auflösung von 854 mal 480 Pixel und wird durch Corning Gorilla Glass 3 vor Kratzern geschützt. Allview verbaut auf der Rückseite eine 5-Megapixel-Hauptkamera, und auf der Vorderseite eine 2-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats. Videos lassen sich mit in HD-Auflösung aufnehmen. Die vier Kamera-Features “Panorama”, “Face Beauty”, “HDR” und “Fotografieren beim Zeichen” sollen zusätzliche kreative Möglichkeiten bieten. So ist Panorama auf Landschaften optimiert. Mit Face Beauty lassen sich kleine Schönheitsfehler für das perfekte Selfie kaschieren. HDR stellt mehrere Bilder mit verschiedenen Belichtungen übereinander und bei “Fotografieren bei Zeichen” löst die Kamera automatisch beim Victory-Zeichen aus.

Die Hardware des Outdoor-Smartphones genießt keine Priorität

Das Single-SIM-Smartphone wird von einem Quad-Core-Prozessor (Corex A7) mit 1 GHz Takt angetrieben, dem 2 GByte Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Für die Grafik ist eine Mali 400-GPU an Bord. Der 16 GByte große interne Speicher lässt sich mithilfe von microSD-Karten um bis zu 128 GByte erweitern. Als Betriebssystem kommt Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz.

Die Datenkommunikation kann über LTE, und HSPA+, WLAN 802.11 b/g/n, Wifi Direct und GPS erfolgen. Mit Hilfe der Funktion Turbo Download werden WLAN und LTE oder UMTS-Verbindungen gleichzeitig verwendet, um eine höhere Datenübertragungsrate zu erzielen. Dateien, deren Größe 20 MByte übertrifft, sollen so schnell übertragen werden.

Für die Stromversorgung ist ein 3000-mAh-Akku zuständig. Das Gerät ist mit zwei Lautsprechern ausgestattet, mit einem im unteren Bereich auf der Vorderseite und mit einem weiteren im oberen Bereich auf der Rückseite. Desweiteren stehen ein Micro-USB- und ein 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss zur Verfügung. Das 188 Gramm schwere E3 Jump misst 13,95 mal 7,35 Zentimeter bei einer Bauhöhe von 1,3 Zentimeter.

[Mit Material von Anja Schmoll-Trautmann, ITespresso.de]