Tesla-Chef Elon Musk macht sich für Grundeinkommen stark

Elon Musk schaltet sich in die Debatte um einen allgemeinen Mindestlohn ein. Der Tesla -Gründer und -Chef hält ein bedingungsloses Grundeinkommen für unumgänglich und hat sich in einem Interview mit einem US-amerikanischen Fernsehsender entschieden für dessen Einführung ausgesprochen. Als Grund nennt der Unternehmer die voranschreitende Automatisierung in der Industrie. Laut Musk werden Roboter in Zukunft auch hochqualifizierte Jobs übernehmen.

Die Idee eines Grundeinkommens ist nicht neu. Debatten um Modelle für Grundeinkommen finden seit Jahrzehnten statt. Im Juni dieses Jahres war es in der Schweiz zu einer Volksabstimmung zur Einführung eines bedingungslosen Mindestlohns gekommen. Zur Debatte stand ein Grundgehalt in Höhe von 2500 Franken. 78 Prozent der Eidgenossen hatten sich gegen die Initiative ausgesprochen.

Die Grundsatzdebatte, ob Staaten ihren Bürgern ein bedingungsloses Grundeinkommen unabhängig von Erwerbsarbeit gewährleisten sollen, hält dennoch an. Auch Länder innerhalb der Europäischen Union – darunter etwa Finnland – spielen mit der Idee einer staatlichen Existenzsicherung.

Angesichts des Wegfallens vieler niedrig qualifizierter Tätigkeiten machen sich Politiker Sorgen um den Erhalt der Sozialsysteme. Es ist kein Geheimnis, dass auch hochrangige Vertreter des Silicon Valley mit der Idee eines Grundeinkommens sympathisieren – sie hoffen auf die Freisetzung kreativer Potentiale.

Elon Musk: Grundeinkommen ist eine Notwendigkeit

Auch Tesla-Chef Elon Musk ist ein entschiedener Anhänger der Idee. Gegenüber dem US-Sender CNBC sagte der Unternehmer: „Wegen der Automatisierung werden wir ein Grundeinkommen brauchen. Menschen werden dadurch mehr Zeit haben andere Dinge zu tun, die komplexer und interessanter sind.“

Eine Herausforderung für den Menschen werde auch sein, in zunehmender Interaktion mit künstlicher Intelligenz zu leben. „Ich denke, es wird ein verbesserte Symbiose mit digitaler Superintelligenz geben.“

Ob das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich ein Modell für die Zukunft ist? Die Debatten darum werden mit Sicherheit weiter gehen.

[mit Material von Chris Schinke, Übergizmo.de]