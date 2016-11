Generalüberholte iPhones in Apples Online-Shop

Apple bietet in seinem Online-Shop nun auch gebrauchte, generalüberholte iPhones an. Bislang beschränkte sich das Angebot auf Macs, iPads und iPods. Die Geräte haben nicht nur eine Herstellergarantie, Nutzer können auch von einem Rückgaberecht Gebrauch machen.

„Bevor wir einen generalüberholten Mac, ein iPad, ein iPhone, einen iPod oder Apple TV zum Verkauf stellen, durchläuft das Gerät ein gründliches Verfahren der Generalüberholung“, versichert Apple zu seinem Gebrauchtangebot. „Wir unterstützen es mit unserer standardmäßigen einjährigen begrenzten Garantie. Und Sie haben die Möglichkeit, AppleCare zu kaufen, um Ihren Schutz zu verlängern.“

Demnach werden auch die iPhones einem Test unterzogen und mit neuen Ersatzteilen ausgestattet. Zudem sind die Geräte gründlichen gereinigt und zusammen mit Zubehör neu verpackt worden. Danach folgt eine Qualitätskontrolle. Geräte, die diese bestehen, werden vom Hersteller als „Certified Refurbished“ im Shop angeboten.

Auf generalüberholte iPhone 7 müssen Kunden noch warten

Im Angebot befinden sich bislang keine Modelle der jüngsten iPhone-Generation 7, sondern verschieden ausgestattete Varianten von iPhone 6S und iPhone 6S Plus. Ein 6S mit 16 GByte Speicher kostet 449 Dollar, entsprechend einer Ersparnis von 80 Dollar oder 15 Prozent. Bei einem Refurbished iPhone 6S Plus mit 64 GByte Speicher sind 110 Dollar zu sparen bei einem Preis von 589 Dollar. Ein 6S Plus mit 16 GByte ist um 100 Dollar auf 529 Dollar reduziert.

Noch keine generalüberholten iPhones sind derzeit bei Apples Sonderangeboten in seinem deutschen Onlineshop zu sehen. Groupon bietet aber schon länger auch Refurbished-iPhones an. Apple versuchte außerdem vergeblich, mit Gebrauchtgeräten den indischen Markt zu erobern.

[mit Material von Andreas Donath, Übergizmo.de]