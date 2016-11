Augmented Reality: Arbeitet Apple an einer Computerbrille?

Apple arbeitet offenbar weiterhin eifrig daran, sein Sortiment um eine Augmented Reality Brille zu erweitern, die ähnlich funktioniert wie Google Glass. Wie Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte Quellen am 14. November 2016 berichtet, soll sich die Computerbrille mit dem iPhone verbinden und Informationen ins Sichtfeld des Nutzers projizieren.

Apple soll bereits Kontakt mit potentiellen Zulieferern aufgenommen und die erforderlichen Displays geordert haben, heißt es weiter bei Bloomberg. Die Zahl der bestellten Komponenten sei für eine Serienproduktion jedoch noch zu gering. Sollte Apple sich für die Produktion der AR-Brille entscheiden, würde das Produkt frühestens 2018 auf den Markt kommen.

Bis dahin kann jedoch noch einiges passieren – angefangen mit einer Richtungsänderung bis hin zum komplettem Projektstopp. Das Unternehmen von CEO Tim Cook testet und entwickelt immer wieder neue Produkte. Mitunter kann es schon mal vorkommen, dass ein Projekt in eine neue Richtung gelenkt wird, wie etwa beim Autoprojekt Titan. Oder Apple verabschiedet sich ganz von einer Geschäftsidee, ohne die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis zu setzen.

Dem Bericht zufolge plant Apple den Einsatz von Augmented Reality (AR), das Bilder und andere Informationen über die Sicht der realen Welt legt. CEO Tim Cook äußerte sich nach dem beispiellosen Erfolg des standortbasierten AR-Spiels Pokémon Go enthusiastisch über die Chancen von Augmented Reality. Mehrere Übernahmen Apples könnten außerdem seinen AR- und VR-Plänen zugutekommen.

So kaufte der Konzern PrimeSense, das als Lieferant des 3D-Sensors für Microsoft Kinect bekannt wurde. Später akquirierte es dazu passend den Augmented-Reality-Spezialisten Metaio sowie Flyby Media, das an Googles Project Tango beteiligt war. Schon Anfang dieses Jahres berichtete die Financial Times von einer geheimen Sparte für Virtual Reality und Augmented Reality bei Apple, die Headset-Prototypen entwickle.

Hat Augmented Reality eine Zukunft?

Mit einer AR-Brille könnte der iPhone-Hersteller seine Position im Wearables-Markt über die Apple Watch hinaus ausbauen. Es ist eine potentiell lukrative Expansion, andererseits aber riskant. Zu denken gibt dabei das Schicksal der AR-Brille Google Glass. Google scheint sein Brillenprojekt zwar nicht völlig eingestellt zu haben, hielt es aber an, nachdem die 1500 Euro teure Explorer Edition des Wearables bei den Kunden nicht ankam. Die Käufer schreckte offenbar nicht nur der hohe Preis, sondern auch der grelle Nerd-Faktor ab. Dazu kamen die Reaktionen anderer, die durch die Kamerafunktion ihre Privatsphäre verletzt sahen.

[mit Material von Andreas Donath, Übergizmo.de]