Color Binoculars: Microsoft veröffentlicht App für Farbenblinde

Microsoft hat mit Color Binoculars eine App auf den Markt gebracht, die farbenblinden Menschen denn Alltag erleichtern soll. Die praktische Anwendung ist vorerst nur im US-amerikanischen iOS App Store erhältlich. Ob und wann sie auch hierzulande zu haben ist, steht noch nicht fest.

Die Funktionsweise von Color Binoculars ist denkbar einfach: Die App greift auf die Kamera des iPhones, des iPads oder des iPod touch zurück und zeigt das Bild auf dem Display an. Die Farben erscheinen allerdings verfälscht auf dem Bildschirm. Die Nutzer können anschließend zwischen einem „Rot-Grün Filter“, einem „Grün-Rot Filter“ und einem „Blau-Gelb Filter“ wählen – je nachdem an welcher Farbblindheit sie leiden.

Entscheidet sich der Anwender für „Rot-Grün“, dann wird Rot deutlich heller dargestellt, während Grün dunkler erscheint. Auf diese Weise können Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche den Unterschied zwischen den beiden Farben besser erkennen. Wollen Nutzer das Bild mit der Realität abgleichen, können sie den Filter auch immer innerhalb der App abschalten – oder sich einfach ohne Smartphone ansehen, was da gerade vor der Linse ist.

Color Binoculars Entwickler leidet selbst an Farbenblindheit

Color Binoculars ist eigentlich ein Seitenprojekt eines Entwicklers von Microsoft, der an der Sprachsteuerung Cortana arbeitet. Dieser Entwickler leidet selbst an einer Rot-Grün-Schwäche. Deshalb hat er eine App entwickelt, die ihm helfen soll, diese Schwäche in entsprechenden Situationen, beispielsweise beim Einkauf, auszugleichen. Die App hat der Mitarbeiter Microsofts über Microsoft Garage entwickelt. Nun hat das Unternehmen die Anwendung in den iOS App Store gebracht. Microsoft Garage ist die Plattform des Unternehmens für experimentelle Anwendungen.

[mit Material von Stephan Kemp, Übergizmo.de]