Facebook erweitert Belegschaft in Großbritannien

Wenn Facebook demnächst in seine neue Zentrale in London einzieht, dann erweitert das Unternehmen auch die Belegschaft in Großbritannien. Davon profitieren vor allem Fachkräfte aus den Bereichen Software-Entwicklung, Marketing und Projektmanagement. Facebook ist damit der nächste Konzern, der kräftig in den Standort Großbritannien investiert. Vor wenigen Tagen hatte Google angekündigt, im Vereinigten Königreich eine Milliarde Pfund investieren zu wollen.

Das soziale Netzwerk beschäftigt in Großbritannien derzeit etwa 1000 Mitarbeiter. Mit dem Bezug der neuen Zentrale sollen rund 500 Stellen hinzukommen. Im neuen Standort im Londoner Innenbezirk Fitzrovia nahe West End soll der größte Teil der bald etwa 1500 Mitarbeiter zählenden Belegschaft untergebracht werden. Das Gebäude soll nächstes Jahr bezugsfertig sein.

„Großbritannien ist einer der besten Plätze für eine Technikfirma“, lobte Facebooks Europa-Chefin Nicola Mendelsohn. „Bis zum Ende nächsten Jahres werden wir eine neue Zentrale eröffnet haben und wollen 1500 Menschen beschäftigen.“

Sie merkte dazu an, dass in Großbritannien die größte Zahl von Facebook-Entwicklern außerhalb der USA tätig ist. Zu den britischen Aktivitäten des Unternehmens zählt sein Aquila-Projekt. Mit der solarbetriebenen Internetdrohne Aquila will Facebook im Rahmen von Internet.org entlegene Regionen mit schnellen Breitbandzugängen versorgen. Entwickelt wird sie in seinem britischen Connectivity Lab in Somerset.

Die von Facebook in London beschäftigen Entwickler arbeiten unter anderem an Workplace by Facebook, das nach einer Testphase im letzten Monat allgemein verfügbar wurde. Dabei handelt es sich um ein Soziales Netzwerk für Unternehmen, das keine Werbung anzeigt und deswegen kostenpflichtig ist.

London wird für High-Tech-Branche immer attraktiver

Außerdem will Amazon von seinem bisherigen Standort in der südenglischen Stadt Slough in ein 15-stöckiges Gebäude in London umziehen. Erst letzte Woche bestätigte Google offiziell, mit seiner Expansion in Großbritannien fortfahren zu wollen. Seine geplante Investition war nach dem Brexit-Referendum in Zweifel gezogen worden. Zudem hatte es Differenzen hinsichtlich der Gestaltung seines riesigen neuen Standorts im Londoner Bezirk King’s Cross gegeben.

Londons Bürgermeister Sadiq Kahn interpretierte Facebooks Ankündigung als Beweis für fortdauerndes Vertrauen bedeutender US-Unternehmen in die britische Wirtschaft. „Europa beneidet die Hauptstadt um ihre pulsierende Tech-Szene“, sagte er. „Facebooks anhaltendes Engagement ist ein weiteres Zeichen dafür, dass London offen ist für begabte Mitarbeiter, Innovation und Unternehmergeist aus allen Teilen der Welt.“

[mit Material von Bernd Kling, ZDNet.de]