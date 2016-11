Apple und Huawei sind profitabelste Smartphone-Hersteller

Strategy Analytics hat die profitabelsten Smartphone-Hersteller ermittelt. Demnach liegt Apple auf dem ersten Platz. Bei den Android-Geräten belegt Huawei den Spitzenrang.

In seinen Bericht konzentriert sich Strategy Analytics auf das dritte Quartal dieses Jahres. Demnach haben die Smartphone-Hersteller zwischen Anfang Juli und Ende Oktober einen Gewinn von rund 9,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Davon gehen 91 Prozent an Apple. Obwohl die Bruttomarge bei den iPhones in den letzten Jahren gesunken ist, erzielte das Unternehmen im dritten Quartal 2016 einen Gewinn von 8,5 Milliarden US-Dollar.

Angesichts dieser Zahlen wirkt der Profit des Verfolgers Huawei mit 225 Millionen Dollar geradezu mickrig. Dies entspricht 2,4 Prozent des Branchengewinns. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Oppo und Vivo mit jeweils 2,2 Prozent. Die übrigen Hersteller teilen sich die restlichen 2,2 Prozent des Gesamtgewinns.

Unternehmen wie Lenovo, LG, Sony oder HTC scheinen auf dem Smartphone-Markt zuletzt wenig profitabel gewesen zu sein. Ganz zu Schweigen von Samsung, dem größten Hersteller von Smartphones. Warum ist Huawei profitabler als Samsung? Strategy Analytics zufolge, deren Bericht man Glauben schenkt, liege es vor allem an der effizienten Produktionslinie des chinesischen Unternehmens sowie an deren Portfolio und Marketing.

Huaweis Smartphone profitiert von Samsungs Problemen

Letztendlich, so unsere Einschätzung, ist vor allem der Zeitrahmen günstig für manche Hersteller gewählt. Während Apple im dritten Quartal ein neues iPhone präsentierte, hatte Samsung durch die Rücknahme-Aktion des Galaxy Note 7 hohe Ausgaben. Auf diese Weise kann Huawei, bisweilen drittgrößter Hersteller von Smartphones, zumindest für das genannte Quartal als profitabelstes Unternehmen für Android-Smartphones genannt werden.

[mit Material von Andreas Eichenseher, Übergizmo.de]