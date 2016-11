Microsofts Bing sagt Bundesligasieger (und -Absteiger) vorher

Bayern wird mal wieder Meister, also alles wie gehabt. Zumindest behauptet das Microsofts Bing nach einer Analyse kurz vor dem zwölften Spieltag der Deutschen Fußball-Bundesliga. Sogar den Vorsprung will Bing vorhersagen können: Angeblich soll der FC Bayern München die Schale mit vier Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten holen.

Hinter Bayern soll dann Borussia Dortmund landen. Dritter wird dieser Vorhersage der Liganeuling beziehungsweise das Red-Bull-Werbeplakat RB Leipzig. Damit wäre Leipzig bereits nach seiner ersten Saison für die Champions League qualifiziert.

Auch die Absteiger kennt Bing bereits: Letzter wird der Hamburger SV, der sich dieses Mal nicht mehr über die Relegation retten kann. Direkt mitabsteigen soll der FC Ingolstadt 04. In die Relegation kommt dagegen der SV Darmstadt 98. Allerdings hat Bing bisher nicht prognostiziert, wie diese Playoff-Runde ausgehen wird.

Für Microsoft ist diese Prognose ein Testfeld für seine zur Auswertung von riesigen und sehr unterschiedlich gearteten Datenmengen (Big Data) entwickelten Algorithmus. Der wird mit Abfragen von Millionen von Nutzern über Suchvorgänge in Bing und in sozialen Netzwerken kombiniert – sozusagen der Weisheit der Crowd.

Bing sagt Tendenzen vorher

Die aktuelle – je nach Standpunkt – beruhigende oder beunruhigende Prognose zum Saisonausgang – hat Microsoft im Zuge einer Art Zwischenbilanz seiner im März eingeführten Bing-Fußballvorhersagen für die Bundesliga gewagt. In deren Rahmen gibt es eine wöchentliche Spieltagsprognose auf Bing. Dabei wird allerdings nicht das mögliche Ergebnis, sondern nur die Tendenz prognostiziert. So geht Bing etwa davon aus, RB Leipzig mit einer Wahrscheinlichkeit von 61 Prozent in Freiburg gewinnt.

Microsoft ist mit der Trefferquote des Prognosesystems bereist sehr zufrieden. Es habe seine Funktionsweise bereits bei mehreren sportlichen, politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen – darunter der US-Präsidentschaftswahl 201, Oscar-Verleihungen und Casting-Shows – erfolgreich demonstrieren können. Beispielsweise lag Bing mit seiner Vorhersage etwa bei der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien bei 15 von 16 Spielen der Gruppenrunden richtig, erklärt Microsoft.

Alle Fans von BVB, HSV und FC Ingolstadt sollten sich dennoch nicht entmutigen lassen. Im Vorfeld der WM in Brasilien hatte Microsoft-Forscher und Big-Data-Spezialist David Rothschild auf Basis der Prognosetechnologie PredictWise diverse Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Er hatte damals erklärt, gerade Sport sei “extrem vorhersehbar”, räumte aber auch ein, dass sich die Vorhersage des Fußball-Weltmeisters komplizierter gestaltet, da der Wettbewerb nur alle vier Jahre stattfindet und daher weniger Daten vorliegen.

Rothschilds Prognose am 12. Juni 2016: Brasilien wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 23,9 Prozent Fußball-Weltmeister. Argentinien (18,2 Prozent) und Spanien (13,6 Prozent) hatten ebenfalls beste Aussichten. Für Deutschland lagen die Chancen nur bei 12,6 Prozent. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist …

[Mit Material von Peter Marwan, Silicon.de]