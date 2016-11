Allview Allwatch: Smartwatch für unter 100 Euro

Der rumänische Hersteller Allview präsentiert mit Allwatch seine erste Smartwatch, die wasserfest ist, mit einem integrierten Pulsmesser ausgestattet ist und läppische 80 Euro kostet. Das Gerät soll noch vor Weihnachten auf den Markt kommen.

Das Gadget erinnert nicht nur mit seinem quadratischen 1,28 Zoll großem Display samt 2,5D-Glas an die Apple-Watch. Auch das Edelstahl-Gehäuse scheint auf die meistverkaufte Smartwatch der Welt Bezug zu nehmen.

Bei genauerer Betrachtung tritt dann doch der eine oder andere Unterschied zum Marktführer auf. So weist das Display lediglich 128 mal 128 Bildpunkte auf und gibt nur schwarz-weiße Darstellungen wieder. Der Vorteil ist, dass die Memory-LCD-Technik vergleichsweise wenig Strom verbraucht.

Laut Angaben des Herstellers soll der per Magnetanschluss geladene Akku mit einer Kapazität von nur 100 mAh sieben Tage halten. Im Standby-Modus erhöht sich Dauer sogar auf zehn Tage. Mit einer IP67-Zertifizierung ist die Uhr gegen Staub und gegen das Eindringen von Wasser in einer Tiefe von einem Meter für bis zu 30 Minuten geschützt.

An der Rückseite, die auf dem Handgelenk aufliegt, sitzt ein optischer Pulsmesser, der in Echtzeit den Herzschlag tracken kann. In dem Kontext hat Allview auch Profile für 24 Sportarten, beispielsweise Radfahren und Joggen, Badminton, Klettern oder sogar Bowling, aber auch eine Schlaftracking-Funktion integriert.

Allwatch: Jetzt bestellen, vor Weihnachten erhalten

Mit einem Smartphone kommuniziert die Allwatch via Bluetooth. Auf diese Weise werden beispielsweise die Ergebnisse der Sportaufzeichnung an die App des Herstellers auf dem Mobilgerät gesendet. Sind Smartwatch und -phone gekoppelt, kann die Uhr am Handgelenk übrigens als Kamerauslöser genutzt werden und natürlich eingehende Nachrichten und Anrufe anzeigen.

Das Betriebssystem der Smartwatch hat Allview übrigens selbst entwickelt. Kompatibel ist das Gadget mit Mobilgeräten, die auf Android- oder iOS-Betriebssystemen beruhen. Die Allview Allwatch ist über den Onlineshop des Herstellers für 79 Euro vorbestellbar. Ab 14. Dezember soll die Smartwatch ausgeliefert werden.

[mit Material von Andreas Eichenseher, Übergizmo.de]