Windows 10 Creators Update: Neue Vorabversion von Windows 10 Mobile

Microsoft hat eine neue Vorabversion der nächsten Version von Windows 10 veröffentlicht. Diese Aktualisierung wird „Creators Update“ heißen und voraussichtlich im März des nächsten Jahres erscheinen.

Das Build 14977 des Creators Update steht für Mobil-Geräte zur Verfügung. Diese Version von Windows 10 nennt sich auch Windows 10 Mobile. Teilnehmer des Windows Insider Programms mit Desktop-Rechnern gehen dieses Mal leer aus.

Intern wird das Creators Update von Windows 10 auch Redstone 2 genannt. Redstone 1 war das Anniversary Update. Zusammen mit dieser Aktualisierung wird Microsoft den Browser Microsoft Edge weiter ausbauen und diverse Bestandteile des Betriebssystems fit für die Virtual Reality machen.

Das Windows 10 Creators Update (auch als Redstone 2 bekannt) Build 14977 hat nur wenige neue Features im Gepäck, dafür aber eine Reihe an Fixes. So bietet Build 14977 jetzt in Microsofts Browser Edge beispielsweise auch die Möglichkeit, E-Books im beliebten Epub-Format zu lesen. Zudem wurde die Rendering-Technologie für einige UWP-App-Inhalte geändert und es wurden einige Veränderungen an den Benachrichtigungseinstellungen, OAuth et cetera vorgenommen.

In Windows 10 Mobile Build 14977 gibt es einige bekannte Fehler. So erhalten Nutzer, die Windows 10 Geräte mit nur 8 GByte Speicher verwenden, wie das Lumia 440 und das 650, eine Fehlermeldung (0x800700b7) und können das Update auf Build 14977 nicht erhalten. Außerdem gibt es einen Fehler bei den Downloads weiterer Sprachpakete. Den Testern wird geraten, keine neuen Sprachen, Tastaturlayouts oder Sprachpakete herunterzuladen. Durch den Fehler können die Downloads in einer Endlosschleife hängen bleiben. Außerdem werden Benachrichtigungen des Systems zu USB, Bluetooth und Autoplay et cetera nicht funktionieren.

Das Windows 10 Creators Update kommt wohl im März 2017

Ein allgemeine Verfügbarkeit des Windows 10 Creators Update wird für Frühjahr 2017 prognostiziert. Das interne gesetzte Ziel für die Auslieferung liegt den Quellen zufolge derzeit bei März 2017.

Es wird erwartet, dass Microsoft nächste Woche bei der WinHEC (Windows Hardware Engineering Conference) im chinesischen Shenzen vom 8. bis 9. Dezember mit seinen OEM-Partnern über Features in künftigen Releases von Windows 10, einschließlich dem Creators Update sprechen wird. Es dürfte dann auch weitere Informationen bezüglich einer Erweiterung des Creator Updates um die Holographic Shell geben. Es wäre auch nicht überraschend, wenn die OEMs bei dieser Gelegenheit auch mehr über „Cobalt“, Microsofts geplante x86-Emulation für ARM64-Geräte, erfahren würden. Die Funktion könnte mit dem für Herbst 2017 vermuteten Redstone-3-Update Einzug in Windows 10 halten. Der Emulator wäre eine wichtige Erweiterung der Windows-10-Funktion Continuum.

[Mit Material von Anja Schmoll-Trautmann, ZDNet.de]