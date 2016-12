Google stellt App ‚Vertrauenswürdige Kontakte‘ vor

Google hat mit Vertrauenswürdige Kontakte eine App entwickelt, welche die Sicherheit von Nutzern verbessern soll. Durch sie können Anwender mit ausgewählten Kontakten in Verbindung treten und Freunde sowie Bekannte über mögliche Notsituationen informieren.

Vertrauenswürdige Kontakte ist für das Betriebssystem Android ab Version 4.1 erhältlich. Mit ihr können Nutzern vertrauenswürdige Kontakte etwa aus dem Adressbuch eines Smartphones oder aus den Google-Kontakten hinzufügen. Haben es Kontakte auf die Liste geschafft, können sie jederzeit den Standort des Nutzers abfragen.

Dabei kann der Nutzer die Anfrage entweder sofort bestätigen und damit seinen Standort übermitteln. Oder er kann sie abweisen und damit dem Interessenten „mitteilen“, dass er sich nicht in einer Notsituation befindet. Wenn er die Anfrage nicht innerhalb von fünf Minuten beantwortet, gibt sein Gerät seinen aktuellen Aufenthaltsort automatisch bekannt. Sollte das Gerät ausgeschaltet oder der Akku leer sein, wird laut Google der letzte bekannte Standort übermittelt.

Es ist aber auch möglich, aus der App heraus eine Sicherheitswarnung an alle hinterlegten Notfallkontakte zu verschicken. Sie enthält den aktuellen Standort des Nutzers. Alternativ kann der Standort auch nur mit ausgewählten Kontakten geteilt werden. Sie erhalten den Standort per E-Mail oder über die App Vertrauenswürdige Kontakte.

Für ein bisschen Sicherheit und Geborgenheit

„Ob sie einfach nur ein wenig Bestätigung benötigen oder sich tatsächlich in einer Notsituation befinden, Vertrauenswürdige Kontakte hilft Ihnen, sich mit den Menschen zu verbinden, die Ihnen am wichtigsten sind – und zwar dann, wenn Sie sie am dringendsten benötigen“, schreibt Minh T. Nguyen, Software Engineer bei Google, in einem Blogeintrag. „Egal ob Sie alleine wandern oder im Dunkeln unterwegs sind, manchmal möchte man wissen, dass man nicht alleine ist. Um Ihnen zu helfen, sich sicher zu fühlen, und um ihre Familie und Freunde zu beruhigen, veröffentlichen wir heute Vertrauenswürdige Kontakte.“

Derzeit liegt die Notfall-App nur für Android vor. Laut Googles David Tattersall ist aber auch eine Version für Apples iOS in Arbeit. Wann mit ihrer Veröffentlichung zu rechnen ist, lies der Produktmanager jedoch offen.

[mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]