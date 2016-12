Amazon Music Unlimited: Familien-Abonnement jetzt verfügbar

Amazon hat das Familien-Abonnement von Amazon Music Unlimited nun auch nach Deutschland gebracht. Für 14,99 Euro erhalten bis zu sechs Personen nun Zugriff auf über 40 Millionen Lieder, darunter aktuelle Neuerscheinungen und hunderte kuratierte Wiedergabelisten. Auch Hörspiele und mehr als 1.000 Radiosender findet man auf dem Musik-Streaming-Dienst.

Amazon Music Unlimited kann zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern unterscheiden. Der Musikgeschmack wird somit nicht vermischt. Vorschläge werden für jeden der bis zu sechs Nutzer individuell gestaltet.

Wer bereits einen Amazon-Prime-Account besitzt, kann sich zusätzlich Geld sparen. Denn bei Amazon Prime kann das Familienpaket von Music Unlimited im Jahresabonnement hinzugebucht werden. Es kostet dann nur 149 Euro und nicht rund 180 Euro.

In Haushalten ab 2 Personen können sowohl Prime- als auch Nicht-Prime-Mitglieder zudem mit der Familien-Mitgliedschaft im Vergleich zu zwei separaten Mitgliedschaften Geld sparen. Prime-Mitglieder, die sich für eine Jahresmitgliedschaft entscheiden, profitieren mit nur zwei Personen laut Amazon bereits mit einer Ersparnis von 22 Prozent gegenüber dem Einzelpreis. Der Preis für eine Standard-Einzel-Mitgliedschaft beläuft sich für Prime-Mitglieder auf 7,99 Euro pro Monat und 79 Euro pro Jahr bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaft. Nicht-Mitglieder zahlen 9,99 Euro pro Monat. Echo- oder Dot-Besitzer zahlen, bei einer Begrenzung auf ein Gerät, 3,99 Euro monatlich.

Der Startschuss für Amazon Music Unlimited fiel Mitte Oktober. Der Amazon Music Unlimited-Katalog umfasst eine umfangreiche Auswahl an internationalen und nationalen Künstlern sowie viele Inhalte wie Hörspiele und Live-Bundesliga-Audio-Streams (ab Sommer 2017). Zu den lokalen Künstlern zählen unter anderem Helene Fischer, Udo Lindenberg und Andreas Gabalier sowie Tim Bendzko, Clueso und Mark Forster. Familien finden eine breite Auswahl an Kindermusik für alle Altersgruppen und Hörspiele. Eigen produzierte Kinderhörspielreihen werden ebenso verfügbar sein.

Ein Portfolio von Playlists und Radios, welche von der örtlichen Amazon Musik-Redaktion entwickelt und auf deutsche und österreichische Hörer zugeschnitten sind, führen Kunden durch den Katalog. „Lokalhelden“ zum Beispiel sind eine Reihe von Playlists, die sich auf regionale Musik aus verschiedenen Teilen Deutschlands und Österreichs konzentrieren und die Playlist „Taufrisch“ bietet neue Musik aus verschiedenen Genres auf wöchentlicher Basis.

Prime-Mitgliedern bietet Amazon Music Unlimited zusätzlich zu Prime Music eine deutlich größere Auswahl beim Musik-Streaming. Der Prime Music-Katalog wurde vor kurzem auf über zwei Millionen Songs, mehr als eintausend kuratierte Playlists und personalisierte Radiosender erweitert. Mit dem Start von Amazon Music Unlimited haben Prime-Mitglieder, die noch mehr Musik haben wollen, Zugriff auf einen Katalog von über 40 Millionen Songs, Hunderte kuratierte Playlists und personalisierte Radiosender.

Die Wiedergabe von Musik zählt auch zu den beliebtesten Funktionen des auch hierzulande seit 26. Oktober verfügbaren Lautsprechers Echo. Mit der Einführung der intuitiven Alexa-Sprachsteuerung hat Amazon Music das Hören von Musik auf dem Echo weiterentwickelt und Echo in eine persönliche Jukebox verwandelt. Der als sprachgesteuerte Assistent nutzbare Lautsprecher ist allerdings nur auf Einladung erhältlich, die man aber selbst beantragen kann. Das Standardmodell kostet rund 180 Euro, der Echo Dot ohne Lautsprecher 60 Euro. Mit der intelligenten Sprachsteuerung soll künftig noch besser auf persönliche Präferenzen eingegangen werden.

Die Sprachbefehle im Musik-Bereich werden dabei ständig erweitert. Hier einige Beispiele der Sprachbefehle, die zum Start von Amazon Music Unlimited in Deutschland verfügbar sind: „Alexa, spiele Helene Fischer” und Alexa wird eine Playlist mit Helene Fischers beliebtesten Songs abspielen. Beim Befehl „Alexa, spiele ‚Tape‘ von Mark Forster“ wird Alexa das entsprechende Album spielen. Auf „Alexa, wie heißt dieser Song?“ hin nennt Alexa den Namen des Künstlers und den Song. „Alexa, spiel Musik” und Alexa wird etwas für den persönlichen Musikgeschmack finden. Egal ob Rock, Pop oder Kindermusik, Alexa wird eine Playlist passend zu den persönlichen Hörgewohnheiten wie beispielsweise „Entspannte Rockmusik“ auswählen.

Amazon Music Unlimited ist für den Echo deutlich billiger

Das Amazon Music Unlimited-Abo zum Preis von 3,99 Euro pro Monat für Echo-Besitzer bietet diesen Zugriff auf Amazon Music Unlimited über einen einzelnen Echo oder Echo Dot. Um einen kostenlosen Testzugang für „Amazon Music Unlimited für Echo“ zu starten, genügt der Sprachbefehl „Alexa, starte meinen Amazon Music Unlimited Testzugang“. Wer Amazon Music Unlimited später auch auf zusätzlichen Geräten wie beispielweise Fire TV, iOS, Android, Web, PC, Mac oder Sonos nutzen möchte, kann jederzeit zu einem Standard-Abonnement upgraden.

Alexa bringt laut Amazon außerdem Fans und Künstler durch das innovative Musik-Format „Backstage“ näher zusammen. Mit dem Sprachbefehl „Alexa, spiele ‚Backstage‘ mit Tim Bendzko“ wird der deutsche Künstler Songs seines letzten Albums „Immer noch Mensch“ während der Wiedergabe kommentieren. Das Format „Backstage“ ist exklusiv auf Amazon Music für Top-Künstler wie Scooter, The Baseballs, Revolverheld, Michael Bublé und Norah Jones verfügbar. Weitere Sendungen mit deutschen und internationalen Künstlern werden laut Akontinuierlich hinzugefügt.

Zum Launch von Amazon Music Unlimited hatte der Online-Händler die Amazon Music App mit einer neuen intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet, die Bilder der Künstler und Alben hervorhebt und das Entdecken und Abspielen von Musik in den Fokus stellt. Eines der wichtigsten Features der überarbeiteten App ist die „Startseite“, die Kunden die Auswahl der Amazon Musikredaktion an neuer und angesagter Musik vorstellt. In der Kategorie „Empfehlungen“ können Kunden personalisierte Musikvorschläge basierend auf Amazons Empfehlungs-Technologie entdecken. Die Amazon Music App ist auf Fire-Geräten, iOS, Android, Web, PC und Mac verfügbar.

Derzeit beträgt die Jahresgebühr für das Prime-Abo noch 49 Euro. Allerdings steht eine Preiserhöhung auf 69 Euro an. Für Studenten wird sich der Betrag von 24 auf 34 Euro erhöhen. Als Amazon Prime 2007 an den Start ging, kostete der Service 29 Euro, er umfasste allerdings auch nur den Gratis-Premium-Versand. Heute profitieren Mitglieder des Prime-Programms in Deutschland vom kostenlosen Premiumversand von Millionen von Artikeln, unbegrenztem Streaming von mehr als 15.000 Filmen und Serienepisoden mit dem Streaming Service Prime Video, Zugriff auf über eine Million Songs mit Prime Music und unbegrenztem Foto-Speicherplatz in der Amazon Cloud. Außerdem erhalten sie Zugang zu Amazon Pantry und Premiumzugang zu Verkaufsaktionen auf Amazon und BuyVIP. In Berlin und im Raum München können sie zudem den ultraschnellen Lieferservice Prime Now nutzen. Ende August brachte Amazon auch die Dash-Buttons nach Deutschland.

[Mit Material von Andreas Donath, Ubergizmo.de]