John Glenn: Der älteste Mann im Weltraum ist tot

John Glenn ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Glenn ist einer der Raumfahrpioniere und flog als erste US-Amerikaner einmal im Weltall um die Erde. Sein Name wird in einem Atemzug mit Legenden wie Juri Gagarin, dem ersten Mensch im Weltraum, und Neil Armstrong, dem ersten Mensch auf dem Mond, genannt.

Bestätigt wurde der Tod Glenns durch Ohios Gouverneur John Kasich mit den Worten „John Glenn ist und bleibt Ohios ultimativer Held und sein heutiger Tod ein Grund für uns zu trauern“. Ohio ist der Heimatstaat Glenns. Für diesen diente er auch mehrere Jahre als Senator.

Glenn wurde 1921 in Cabridge/Ohio als Sohn eines Eisenbahnschaffners geboren. Im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg diente er als Kampfflieger. Seit 1952 als Astronaut tätig, ging sein Stern Anfang der 1960er Jahre auf – inmitten des Kalten Krieges, als sich die USA und die Sowjetunion auch in der Eroberung des Weltraums einen Wettstreit lieferten.

Zwar unterlagen die USA gegenüber den Sowjets in dem Bestreben, den ersten Menschen ins All zu schicken; diese Ehre wurde Juri Gagarin zuteil. Dennoch gelang es Glenn im Laufe seines Lebens, gleich mehrere Weltraum-Rekorde aufzustellen. Nicht nur ist er der erste Amerikaner, der die Erde in einem Raumschiff umrundet; die Mission mit der Mercury-Kapsel „Friendship 7“ dauerte knapp fünf Stunden. Mit 77 Jahren im Jahr 1998 ist Glenn zudem der älteste Astronaut, der jemals ins All reiste. Er überstand den Flug, mit dem die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf ältere Menschen untersucht wurden, problemlos.

Der letzte der ersten Astronauten

Mit Glenns Tod habe die USA eine „Ikone und Michelle und ich einen Freund verloren“, teilt US-Präsident Barack Obama gestern in einem Statement mit. Er habe Generationen von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Astronauten inspiriert, die die Menschen eines Tages in den Mars bringen würden, so Obama. Glenn sei „der letzte von den ersten Astronauten Amerikas, die uns verlassen haben. Durch ihr Beispiel wissen wir, dass die Zukunft auf der Erde uns zwingt, nach den Sternen zu greifen.“

Nach seiner Astronauten-Karriere stieg Glenn in die Politik ein. 1974 wurde er zum Senator seines Heimatstaates Ohio gewählt. Das Amt hatte er bis 1999 inne.

[Mit Material von Stephan Kemp, Ubergizmo.de]