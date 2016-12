Camera Effects: Facebook bringt neues Feature

Um seinen Nutzern den Umgang mit Bild- und Videoposts zu erleichtern, setzt Facebook auf das neue Feature Camera Effects. Dabei hat die Social-Media-Plattform offenbar einiges von Snapchat abgekupfert. Vor allem die neuen Filter-Funktionen erinnern an die des Konkurrenten.

Anders als bei Snapchat sollen die Facebook-Funktionen keine voreingestellten Filter haben. Der Social Network will vielmehr die Kreativität seiner User fördern. Daher sollen sie selbstständig Filter für Bilder und Videos erzeugen können.

Private Nutzer und Seiten sollen die Möglichkeit haben, individuelle Rahmen zu entwickeln. Die stehen allerdings erst dann zur Veröffentlichung bereit, wenn Facebook sie bewilligt.

Derzeit beschränkt sich die neue Funktion lediglich bei Bildern, die zuvor auf der Social-Media-Plattform geteilt worden waren. Allerdings testet Facebook seine Filter-Funktionalität gerade mit einer In-Camera-App. Sie steht aktuell nur Kunden in Irland zur Verfügung.

Camera Effects: Neues Feature für neues Zeitalter

Nach Angaben des Unternehmens wolle man damit auf verändertes Nutzerverhalten reagieren. Für immer mehr Menschen gehört das Teilen von Bild- und Videoinhalten zum festen Social-Media-Alltag. Facebook will diesen Nutzern in Zukunft die Möglichkeit bieten, „sich auszudrücken“, so das Zuckerberg-Unternehmen in einem Statement.

Facebook-Nutzern in UK und Irland können die Funktionen der Camera Effects Platform ab sofort nutzen. User in anderen Ländern sollen bald schon die Möglichkeit erhalten, von der Plattform zu profitieren, so das Unternehmen.

[mit Material von Chris Schinke, Übergizmo.de]