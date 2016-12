Microsoft stellt Cortana auch für IoT-Geräte zur Verfügung

Microsofts Betriebssystem für das Internet der Dinge, Windows 10 IoT Core, wird allem Anschein nach den Sprachassistenten Cortana unterstützen. Allerdings sollen nur Geräte mit eigenem Display damit ausgestattet werden. Als Beispiele nennt Microsoft unter anderem Haussteuerungen und Kühlschränke.

Bei einem Vortrag mit dem Titel „Cortana und die Sprachplattform“ ging May Ji, Principal Program Manager bei Microsoft, auch auf die Möglichkeiten des Sprachassistenten für die Hersteller von IoT-Geräten. Dabei stellte sie die Funktionen „Far-field Voice“ und „Wake on Voice from Modern Standby“ heraus.

Mit der erstgenannten Funktion kann der Assistent in geschlossenen Räumen Sprachbefehle aus einer Entfernung von bis zu 4 Metern zu erkennen. „Wake on Voice from Modern Standby“ versetzt Cortana in die Lage, ausgeschaltete PCs wieder einzuschalten. Voraussetzung: Die Computer müssen die mit Windows 10 eingeführte Energiesparfunktion „Modern Standby“ unterstützen.

Die Einsatzmöglichkeiten von Cortana in IoT

Derzeit hinkt die Entwicklung von Windows 10 IoT Core einige Monate hinter der Entwicklung von Windows 10 für Desktops und mobile Geräte hinterher. Als erstes soll das Creators Update für das IoT-Windows deswegen nur in englischer Sprache für den US- und den britischen Markt zur Verfügung stehen.

Experten gehen davon aus, dass Microsofts Partner Far-field Voice für Cortana auch für die Entwicklung von Geräten ähnlich Amazon Echo und Google Home nutzen werden. May Ji betonte jedoch, Microsofts Fokus liege auf Geräten mit Bildschirm, und nicht auf denen ohne Display.

IoT Core ist die Version von Windows 10, die für Embedded Devices mit Intel- oder ARM-Prozessoren gedacht ist. Beispiele sind die Kleinstcomputer Raspberry Pi 2 und MinnowBoard Max. Eine weitere Zielgruppe sind kleine und günstige Industriegeräte mit IoT-Gateways. Cortana wiederum positioniert Microsoft als „echten persönlichen digitalen Assistenten“ der „proaktive und persönliche Unterstützung“ bietet. Ji sagte während ihres Vortrags, Entwicklern stünden inzwischen mehr als 1000 Cortana-Funktionen zur Verfügung.

[mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]