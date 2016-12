Apple Watch lahmgelegt: Apple zieht Update von watchOS zurück

Nachdem einige Nutzer ihre Apple Watch Series 2 nach der Installation von watchOS 3.1.1 nicht mehr nutzen konnten, hat Apple das am vergangenen Montag ausgerollte Update wieder zurückgezogen. Das geht aus einem Bericht von MacRumors hervor.

Nach der Aktualisierung kam bei den Geräten einiger Betroffener Kunden ein rotes Ausrufezeichen zum Vorschein – begleitet von der Aufforderung, sich an den Support auf der Apple-Website zu wenden. Dort erhielten sie von den Experten den Ratschlag, einen Neustart zu erzwingen. Dazu mussten die Nutzer gleichzeitig die Krone und den seitlichen Button drücken. Sollte diese Maßnahme nicht funktionieren, wäre eine eine Reparatur erforderlich, hieß es weiter.

Doch die Sache mit der Reparatur hat einen Haken. Wie MacRumors berichtet, könne die Apple Watch nicht in Apples eigenen Stores behoben werden. Dafür sei der Zugriff auf den Diagnoseanschluss erforderlich, was in den Stores nicht möglich sei. Betroffene Kunden sollten stattdessen den Support kontaktieren.

Wenn ein Update das Gegenteil erreicht

WatchOS 3.1.1 ist den Versionshinweisen zufolge ein Wartungsupdate, das verschiedene Verbesserungen und Fehlerkorrekturen bringt. Es behebt unter anderem ein Problem, das dazu führte, dass Kontaktnamen nicht in der Nachrichten-App und den Benachrichtigungen erschienen. Außerdem stellt es die Funktion der Anzeige der Aktivitätsringe auf den Aktivitäts-Ziffernblättern und der Indizes auf analogen Ziffernblättern wieder her.

Außerdem soll es nun möglich sein, die Karten-App nach Beenden der Navigation zu deaktivieren. Weitere Korrekturen betreffen die Datumsanzeige in der Monatsübersicht der Kalender-App und Antworten auf Mitteilungen.

Da die Watch-App auf einem iPhone watchOS 3.1 derzeit als aktuelle Version ausweist, entgehen Nutzern, die ihre Apple-Uhr noch nicht auf die Version 3.1.1 umgestellt haben, auch zwei wichtige Sicherheitsfixes. Ein Speicherfehler in der Komponente Profiles kann für das Einschleusen und Ausführen von Schadcode benutzt werden. Darüber hinaus werden die Berechtigungseinstellungen von Apps während der Deinstallation nicht zurückgesetzt. Das zugehörige Advisory hat Apple ebenfalls gelöscht – es ist aber noch im Google-Cache abrufbar.

[mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]