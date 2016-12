Samsung Galaxy S8 soll erst im April vorgestellt werden

Medienberichten zufolge verschiebt sich der Vorstellungstermin des Galaxy S8 um mehrere Wochen nach hinten. Bisher gingen wir davon aus, dass Samsung sein nächstes Flaggschiff-Smartphone Ende Februar während des Mobile World Congress 2017 in Barcelona vorstellen möchte. Dem ist nun aber offenbar nicht so. Stattdessen plant das südkoreanische Unternehmen ein eigenes Presse-Event, das im kommenden April in New York stattfinden soll.

Samsung hat den Grund für die Verschiebung nicht verraten

Warum genau Samsung das Galaxy S8 nun entgegen aller Erwartungen im April vorstellt, ist nicht ganz klar. Es wird aber vermutet, dass das Galaxy Note 7 etwas damit zu tun hat. Samsung musste dieses Gerät nach Problemen beim Akku zurückrufen. Dieser konnte Explodieren oder zumindest Feuer fangen. Das Unternehmen stellte die Produktion des Geräts ein und rief alle verkauften Einheiten und alle Vorräte aus den verschiedenen Geschäften zurück. Anschließend startete Samsung eine in die Tiefe gehende Untersuchung, die nun offenbar abgeschlossen ist. Das Ergebnis der Untersuchung hat Samsung bisher aber nicht verraten.

Es wird nun vermutet, dass Samsung entweder mit absoluter Sicherheit überprüfen möchte, ob das Galaxy S8 nicht vielleicht doch am gleichen Problem leidet wie das Galaxy Note 7, weshalb sich die Vorstellung des Geräts verschieben könnte. Vielleicht hat Samsung aber auch schon herausgefunden, dass auch das Galaxy S8 am Note-7-Akku-Problem krankt und muss nun noch Änderungen vornehmen. Beides würde die Verschiebung des Präsentationstermins erklären.

Obwohl Samsung nicht verraten hat, welche Ursachen es für das Akku-Desaster beim Note 7 ausmachen konnte, sind einige Informationen an die Öffentlichkeit gerückt. So gehen Experten davon aus, dass die Akkus zu dünn gebaut wurden. Die Isolierschicht zwischen den positiv und negativ geladenen Teilen der Batterie war offenbar zu dünn. Aufgrund relativ leichter Erschütterungen konnte diese durchbrochen werden. Dadurch konnten die beiden Teile des Akkus miteinander in Berührung kommen und das Telefon Feuer fangen.