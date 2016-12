Spektakuläres Video: Radarsystem von Tesla sieht Unfall voraus

Im Internet ist ein Video aufgetaucht, das der Hersteller elektronisch angetriebener und autonom fahrender Autos, Tesla, als Werbevideo für die eigene Sache benutzen kann. Darin ist zu sehen, wie ein Tesla-Modell nicht nur angemessen auf einen Unfall reagiert, sondern diesen mit seinem Radarsystem auch vorhersieht.

Das Video stammt von einem Fahrer namens Hans Noordsij, der es am 27. Dezember auf Twitter hochgeladen hat. Darauf ist zu sehen, wie sich auf der A2 in den Niederlanden unmittelbar vor dem Tesla ein Unfall ereignet. Dabei fährt ein roter PKW bei voller Geschwindigkeit von hinten auf einen dunkelfarbigen SUV auf. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos verliert die Kontrolle über den Wagen, der daraufhin gegen die Leitplanke prallt und sich mehrmals überschlägt.

Der Tesla von Noordsij sah den Unfall voraus und reagierte, indem das Auto rechtzeitig den Bremsvorgang einleitete. Das Besondere an der Sache: Das Radarsystem des Fahrzeugs sah nicht nur den Unfall voraus, an dem das Auto selbst, sondern andere Fahrzeuge beteiligt zu werden drohen.

Dazu der Fahrer in einem Twitter-Post: „Niemand konnte den Unfall vorhersehen, das Radarsystem aber konnte es und reagierte mit einem Bremsmanöver“, so Noordsij. Wenige Augenblicke vor dem Unfall ertönte ein Signal, woraufhin der Autopilot den Bremsvorgang einleitete, bevor Noordsij die Kontrolle über den Wagen übernahm. „Das Auto tat es, bevor der Fahrer es tun konnte“, teilte er in einem weiteren Post mit. „Natürlich hat der Fahrer danach selbst die Bremsen betätigt.“

Wie geht es den Unfallbeteiligten?

Trotz der Schwere des Unfalls sind die daran beteiligten Fahrer und eventuell Beifahrer glimpflich davongekommen. Laut Noordsij habe sich dabei niemand verletzt. Das habe er aus einer Mitteilung bei Whatsapp erfahren.

Erst im September dieses Jahres hatte es in den Niederlanden einen tödlichen Unfall mit einem Tesla Model S gegeben. Dabei war der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum gefahren. Laut Tesla war der Autopilot nicht aktiviert gewesen. Im Mai desselben Jahres starb in Florida ein Mann, nachdem sein selbstfahrender Tesla in einen Lastwagen gerast war. Hier war der Autopilot eingeschaltet.