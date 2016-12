Galaxy S8 soll Soft Keys und ein 3D-Touch-Äquivalent erhalten

Es gibt aktuell immer wieder Gerüchte zum Galaxy S8. Und so langsam gibt es ein einigermaßen kohärentes Bild. Denn das neueste Gerücht erklärt nun, wie Samsung den physischen Homebutton ersetzen will.

Offenbar soll das Galaxy S8 Soft Keys erhalten. Soft Keys sind Buttons, oft physischer Natur, denen keine permanente Funktion zugeordnet ist. Stattdessen ändert sich die Funktion des Knopfes kontextabhängig. Befindet sich man in einer bestimmten App, geschieht was anderes als in einer anderen Anwendung oder auf dem Homescreen. Immer noch unklar ist aber, ob es sich dabei um On-Screen-Tasten oder um Touch-Tasten handeln wird, wie sie auch aktuell bereits im Form des Zurück-Knopfes oder des Buttons für den Task Manager zum Einsatz kommen. Sicher ist lediglich, dass der physische Homebutton so wie er aktuell existiert, verschwinden wird. In beiden Szenarios würde Samsung Platz unterhalb des Displays sparen, wodurch das Gehäuse des Smartphones etwas kleiner werden kann. Das wird unter anderem deshalb notwendig, weil Samsung auch eine Variante mit 6 Zoll-Display plant. Zu diesem Zweck soll auch die Ohrmuschel am oberen Ende des Displays verschwinden und der Screen bis zum oberen Gehäuseende gehen. Außerdem sollen die Seiten des Telefons bei allen Varianten des Galaxy S8 Edge-Displays sein, was ebenfalls Gehäuse spart.

Was wird aus dem Fingerabdruck-Sensor des Galaxy S8?

Wohin der Fingerabdruck-Sensor wandert ist ebenfalls unklar. Er könnte auf die Rückseite des Geräts wandern oder auch im Touch-Homebutton untergebracht werden, wenn Samsung nicht auf On-Screen-Knöpfe setzt. Außerdem wäre es wohl technologisch möglich, einen Fingerabdruck-Scanner unter dem Display anzubringen. Ein Daumendruck auf das Display würde dann ausreichen, um sich zu authentifizieren.

Ein weiteres Gerücht spricht schließlich davon, dass Samsung auch 3D Touch auf dem Smartphone unterbringen wird. Die Technologie wird dann aber anders heißen. 3D Touch gehört Apple. Diese Technologie würde es ermöglichen, dass es einen Unterschied macht, wie stark der Anwender auf das Display drückt.