Dell XPS 13 soll Convertible werden

Dell plant sein beliebtes Notebook XPS 13 neu aufzulegen. Nun aktualisiert das Unternehmen seine Notebooks in der Regel mindestens einmal pro Jahr und verbaut die neueste Hardware. Das nächste Update des Dell XPS 13 soll aus dem Laptop aber einen echten Hybriden – halb Notebook, halb Tablet – machen.

Die Information stammt von Dell selbst. Auf der Webseite des Computer Herstellers sind Bilder eines solchen Geräts gelakt – ob absichtlich als Teil einer Marketing-Kampagne oder tatsächlich aus Versehen lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Auf den Bildern ist ein Gerät zu sehen, dass dem aktuellen Dell XPS 13 sehr ähnlich sieht. Die Scharniere des Displays sind aber komplett anders gestaltet. Das Display lässt sich dank dieser Scharniere einmal rund um das Notebook klappen. Ähnlich wie beim Yoga von Lenovo wird das Notebook auf diese Weise zum Convertible, das sich auch als Tablet verwenden lässt.

Dell XPS 13 wird Tablet und Notebook zugleich

Außerdem hat Dell auch eine Versionsnummer bekannt gegeben. So wird das Gerät wohl mit vollem Namen „Dell XPS 13 9365“ heißen. Dies impliziert, dass das Gerät bei der internen Hardware dem Dell XPS 13 9360 nicht unähnlich sein wird. Wir gehen also von einem Notebook mit einem Intel-Core-i-Prozessor der siebten Generation, auch bekannt unter dem Codenamen Kaby Lake, aus. Kunden werden wohl bis zu 16 GB RAM auswählen können. Die Auflösung des Displays wird entweder Full HD oder 2K betragen. Wann Dell das Notebbok vorstellen möchte und wie teuer es werden wird, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich werden wird es aber auf der CES 2017 in Las Vegas zu sehen bekommen, die am kommenden Donnerstag beginnt.