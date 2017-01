Galaxy S8: Renderbilder verraten Gehäusedetails

Die Gerüchteküche um das Galaxy S8 ist völlig außer Rand und Band geraten. Und nun dreht sich diese Gerüchteküche nicht mehr nur um das Gerät selbst, sondern auch um mögliche Schutzhüllen für das Telefon.

Eigentlich wäre diese Information nicht weiter berichtenswert. Allerdings stammen die Renderbilder der Hülle, die angeblich für das Galaxy S8 gedacht ist, von Mikke via SlashLeaks – und dieser Leaker gilt bei Samsung-Geräten als recht zuverlässig. Es besteht somit eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen stimmen.

Die Renderbilder der Schutzhülle verraten uns selbstverständlich nichts über die Vorderseite des Geräts. Sie zeigen uns aber einige Spezifikationen zur Gehäuserückseite und zu den Seitenkanten des Smartphones. So will Samsung offenbar zwei Lautsärkeregler und einen Power-Knopf auf der rechten Kante des Telefons unterbringen. Auf der Rückseite sitzt zentral im oberen Fünftel eine Aussparung für die Kamera und darüber eine weitere, kleinere Aussparung für den Pulsmesser. Auf der oberen Kante befindet sich eine rechteckige Aussparung in der Schutzhülle. Diese ist wohl für einen microSD-Karten-Slot gedacht. Vielleicht soll dort aber auch die Ohrmuschel sitzen, wenn diese aufgrund des nahezu randlosen Displays des Galaxy S8 in den Rahmen wandern muss.

Das Case verrät uns nichts zur Vorderseite des Galaxy S8

Spannend wird es auf der unteren Kante. Denn dort gibt es drei Aussparungen: eine auf der rechten Seite, eine auf der linken Seite und eine ungefähr mittig. Die mittige Aussparung ist rund, was wohl bedeutet, dass das Galaxy S8 einen Kopfhöreranschluss erhalten wird. Links und rechts davon sitzen zwei annährend rechteckige, aber nicht gleich gestaltete Löcher. Eines dieser Löcher dürfte für den Lautsprecher sein, das andere für den USB-C-Lade-Port. Dieser sitzt, schenkt man den Renderbildern glauben, anders als bei den meisten anderen Smartphones somit nicht in der Mitte der unteren Kante des Telefons.