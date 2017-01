Nintendo verrät Preis und Markstart der Konsole Switch

Die Nintendo Switch ist endlich da! Also fast. Wir wissen zumindest, wann sie kommt und wie teuer sie werden wird. Denn Nintendo hat uns heute Morgen diverse Details zu seiner neuen Spielekonsole verraten:

Die Nintendo Switch wird sich ab dem 3. März 2017 in fast allen Ländern der Welt kaufen lassen. Bereits jetzt kann sie in einigen ausgewählten Ländern, darunter auch in den USA, nicht aber in Deutschland, vorbestellt werden. Der Preis für die Spielekonsole liegt etwas höher als gedacht: Sie wird 299,99 US-Dollar kosten. Wahrscheinlich wird sich dieser Preis direkt in Euro übersetzen. Das ist aber noch nicht endgültig bestätigt. Ursprünglich war erwartet worden, dass Nintendo versuchen wird, die Konkurrenz preislich zu unterbieten. Nun wird die Konsole aber genauso teuer wie die Xbox One und sogar ein wenig teurer als die günstigste Variante der PlayStation 4 sein.

Die Nintendo Switch ist keine „normale“ Spielekonsole

Die Nintendo Switch unterscheidet sich von allen herkömmlichen Spielekonsolen. Denn sie kann grundsätzlich auf zwei völlig verschiedene Arten verwendet werden. Dank eines Docks, einem Spiele-Controller und einem TV-Gerät, ist die Nintendo Switch eine ganz normale Spielekonsole für das eigene Wohnzimmer. Nimmt man die Konsole aus dem Dock, spaltet den mitgelieferten Controller in der Mitte und dockt die beiden Hälften an den Seiten der Konsole an, wird sie dank ihres integrierten Displays zu einer Handheld-Konsole für unterwegs.

Die Akkulaufzeit dieser portablen Switch variiert stark. Sie hängt nämlich in erster Linie vom Spiel ab. Nintendo zufolge beträgt sie aber mindestens 2,5 Stunden und maximal 6 Stunden. Apropos Spiele: Nintendo hat auch erste Spiele für die Switch angekündigt. So wird es zeitnah zum Lauch oder kurz danach unter anderem die Spiele „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, „Fifa“ und „Mario Kart 8 Deluxe“ zu kaufen geben.