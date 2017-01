Facebook gründet Digitales Lernzentrum in Berlin

Facebooks leitende Geschäftsführerin Sheryl Sandberg hat heute in Berlin das Digitale Lernzentrum eröffnet. Mit der Initiative wollen das Online-Netzwerk und seine an dem Projekt beteiligten Partner Menschen ohne digitales Know-How miteinander vernetzen und ihre Medienkompetenz fördern.

„Wir glauben, dass Technologie Menschen zusammenbringen und einige der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen lösen kann“, sagte Sheryl Sandberg in ihrer Eröffnungsrede. „Aus diesem Grund haben wir das Digitale Lernzentrum gegründet; ein Ort, an dem Menschen digitale Kompetenzen unterrichten und lernen können“, so die COO von Facebook.

In den Räumlichkeiten des am Potsdamer Platz gelegenen Lernzentrums können lokale Initiativen künftig Workshops für Menschen veranstalten, die sonst keinen Zugang zu solchen Angeboten haben. Vor allem Geflüchtete, Kinder oder ältere Menschen können hier Grundlegendes lernen wie den Umgang mit digitalen Medien oder Kenntnisse im Bedienen eines Smartphones erwerben. „Bildung ist alles – und die soziale Integration ist eine der wichtigsten Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind“, betont Sandberg.

Diese Partner-Organisationen werden das Digitale Lernzentrum nutzen!

An der Initiative nehmen Partner wie die eDI School of Digital Integration, die HABA Digitalwerkstatt, der Verein „Wege aus der Einsamkeit e.V.“ sowie das Projekt „Reporterfabrik“ von Correctiv und Reporterforum teil. Das Rechenzentrum Correctiv ist bereits an einer anderen Initiative von Facebook beteiligt. Wie wir gestern berichtet haben, gehört das erste deutsche non-profit Recherchezentrum hierzulande zu den Fakten prüfenden Organisationen, die Facebook im Kampf gegen Fake News unterstützen sollen.