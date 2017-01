Surface Phone: Plant Microsoft ein faltbares Smartphone?

Der Smartphone-Markt wird von Android-Geräten dominiert. Deutlich abgeschlagen, bei etwa 15 Prozent Marktanteil, folgt das iPhone auf Platz zwei. Alle anderen Plattformen liegen bei rund ein Prozent Marktanteil und spielen somit keine Rolle. Auch Microsofts Smartphones, die es kurzzeitig einmal zu einem kleinen Erfolg auf Platz drei schaffen konnten, spielen aktuell kaum eine Rolle. Und auch Microsoft selbst hat den Smartphone-Markt mehr oder weniger aufgegeben.

Nun könnte das Unternehmen aber erneut angreifen. Denn es wurde ein Patentantrag Microsofts bekannt, der ein faltbares Smartphone beschreibt. Dieses Smartphone ist im Wesentlichen die Smartphone-Variante des Surface Books. Es lässt sich den Konzeptbildern zufolge wie ein Smartphone verwenden. Es kann aber auch zu einem Tablet aufgeklappt werden oder auch im sogenannten „Zeltmodus“, der vor allem durch die Yoga-Geräte von Lenovo zu einiger Berühmtheit gelangte, aufgestellt werden.

Wird das nun das Surface Phone?

Hinter diesem Smartphone stehen offenbar Mitarbeiter aus Microsofts Surface-Abteilung. Es liegt also nahe, dass es sich bei dem Konzept um eine Idee für das sagenumwobene Surface Phone handeln könnte, das Microsoft bisher weder bestätigt noch dementiert hat.

Ob es dieses faltbare Smartphone aber wirklich so einmal geben wird, ist völlig unklar. Denn das Unternehmen meldet jedes Jahr mehrere hundert Patente an, die bei Weitem nicht alle umgesetzt werden. Und dieser Patentantrag mit dem faltbaren Smartphone wurde bereits vor mehr als zwei Jahren eingereicht. Bis heute hat Microsoft den Antrag zudem noch nicht bestätigt bekommen. Die Hoffnung auf so ein faltbares Hybrid-Smartphone ist deshalb aber noch nicht gestorben. Denn es ist mitnichten ungewöhnlich, dass es von der Antragstellung für ein Patent bis zur Umsetzung in einem Gerät mehrere Jahre dauern kann.