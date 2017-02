Studie: Deutsche Manager zu autoritär und ahnungslos für Industrie 4.0

Bei vielen deutschen Unternehmen ist fehlendes Fachwissen der Führungskräfte das größte Hindernis auf dem Weg in die digitale Zukunft. Laut der Studie „Deutsche Industrie 4.0 Index“ der Unternehmensberatung Staufen AG leiden drei von vier Unternehmen hierzulande unter einem mangelnden digitalen Know-how ihrer Manager. Gegenstand der Untersuchung waren 1.000 Arbeitnehmer aus 277 Unternehmen.

Rückschrittlich sind deutsche Manager aber nicht nur hinsichtlich der technischen Qualifikation. Auch ihr Führungsstil entspricht nicht den modernen Standards. Demnach herrsche in vielen Unternehmen noch immer das Prinzip „Befehl und Gehorsam“, so die Erkenntnisse der Studienleiter. Mit einem „autoritären Führungsstil sind Unternehmen für die digitale Transformation denkbar schlecht aufgestellt“, erklärt Thomas Rohrbach, Geschäftsführer der Staufen-Tochter Digital Worx. Die Beratungsfirma steht Unternehmen bei der digitalen Transformation zur Seite. „Denn ohne ein neues Verständnis von Führung wird es Unternehmen nur sehr schwer gelingen, die innovativen Potenziale ihrer Mitarbeiter zu heben“, so Rohrbach weiter.

Neben dem autoritären Führungsstil zeichnen sich viele Führungskräfte auch durch eine mangelnde Wertschätzung ihrer Mitarbeiter aus. Auch das sei hinderlich für den Fortschritt, so Rohrbacher. Denn durch fehlenden Respekt würden Mitarbeiter nicht zu Höchstleistungen angespornt werden. Laut der Studie fühlen sich zwar 77 Prozent der Arbeitnehmer von ihren Vorgesetzten respektiert, doch gilt dies nur in ruhigen Zeiten. In Stressituationen wird in rund einem Drittel aller Unternehmer die Tonart der Manager gegenüber ihren Mitarbeitern ruppiger.

Frü eine bessere Industrie 4.0: Manager in die Schule schicken

Aus diesen beiden Defiziten leiten die Experten entsprechende Gegenmaßnahmen ab. Zum einen müssten technische Qualifikationen in Weiterbildungen erlernt werden. Zum anderen müsste „eine innovationsfreundliche Kultur vorgelebt werden, so Remco Peters, Partner bei der Staufen AG. Was letzteren Punkt angeht, so sollten Führungskräfte „nah an der Wertschöpfung agieren.“ „Das muss nicht mehr zwingend die physische Fabrikhalle sein. Digitale Kooperationssysteme ermöglichen es heute, selbst standortübergreifend dicht an seinen Mitarbeitern zu bleiben“, so Peters.