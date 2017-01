Deutsche halten Donald Trump für ungeeigneten Präsidenten

In zwei Tagen ist es so weit, dann wird Donald Trump von Vorgänger Barack Obama das Zepter übernehmen und offiziell als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. In den vergangenen Monaten hat der Republikaner immer wieder bewiesen, dass er weder in der Sache noch charakterlich für das wichtigste politische Amt der USA geeignet ist. Dieser Meinung ist auch ein Großteil der Deutschen, wie eine Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des Nachrichtenmagazins Stern ergeben hat.

Demnach glauben 84 Prozent der 1.003 repräsentativ ausgesuchten Bundesbürger, dass Donald Trump nicht den richtigen Charakter hat, um das wichtige politische Amt zu führen. Nur zehn Prozent der Deutschen meinen, dass Trump seine Rolle erfüllen wird. Selbst viele Anhänger der AfD sind überzeugt, dass der umstrittene Unternehmer und Politiker nicht das Zeug hat, als US-Präsident zu bestehen; 53 Prozent der rechtspopulistischen Partei halten ihn für den falschen Mann.

Wie sollten Politiker außerhalb der USA, etwa die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit dem unberechenbaren Politiker umgehen? Welche Haltung sollen sie gegenüber dem Rechtspopulisten einnehmen? Die Hälfte der vom Forsa-Institut befragten Deutschen hat dazu eine klare Meinung. Demnach sollte sich Merkel gegenüber Trump am besten abwartend verhalten. 47 Prozent raten ihr, offen auf ihren künftigen Kollegen zuzugehen.

Donald Trump & Wladimir Putin: Segen oder Gefahr für Weltfrieden?

Große Sorge bereitet vielen das künftige Verhältnis zwischen den USA und Russland. In ihrer Rhetorik deuten sowohl Trump als auch der russische Präsident Wladimir Putin jedenfalls einen Kuschelkurs an. Sollte es tatsächlich zu einer Annäherung zwischen den beiden Weltmächten kommen, dann würde dies der Mehrheit der Deutschen keine Angst bereiten. Nur eine Minderheit von 38 Prozent würde sich um den Weltfrieden Sorgen machen. Bei den Frauen sind es allerdings 49 Prozent. Eine Mehrheit von 52 Prozent der Befragten hält eine Allianz zwischen den USA und Russland für begrüßenswert. Sie wäre gut für den Frieden auf der Welt.