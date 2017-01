Rechtsstreit zwischen Oculus und ZeniMax: Mark Zuckerberg vor Gericht

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat am gestrigen Dienstag im milliardenschweren Rechtsstreit zwischen ZeniMax Media und Oculus, der Tochterfirma des Online-Netzwerkes, ausgesagt. Dies berichtet unter anderen das US-Nachrichtenmagazin New York Times. In einer Gerichtsanhörung in Dallas hat der Unternehmer die Anschuldigungen der Kläger zurückgewiesen. Die Entwickler von Oculus hätten nicht die Technologie für die VR-Brille Oculus Rift von ZeniMax gestohlen.

Die in Rockville, Maryland ansässige Software-Firma ZeniMax stützt ihre Klage auf die Behauptung, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter John Carmack Insider-Informationen über die VR-Brille gestohlen und sie Palmer Luckey, dem Gründer von Oculus, zugesteckt haben soll. Carmack hatte ZeniMax 2013 verlassen, später heuerte er bei Oculus an. Laut Klageschrift sollen er und andere Mitarbeiter der ZeniMax-Tochterfirma id Software die Entwicklung der VR-Brille bei Oculus bereits im Jahr 2012 gefördert haben.

Als Facebook Oculus 2014 für zwei Milliarden US-Dollar gekauft hat, soll der Konzern von dem Konflikt zwischen den beiden Unternehmen gewusst haben, so der Vorwurf der Kläger. Dem hielt Zuckerberg bei der Anhörung mit dem Argument entgegen, dass schnelle Entscheidungen angesichts der Marktsituation mit Konkurrenten wie Google, Apple und Twitter notwendig seien.

Mark Zuckerberg glaubt an Oculus

Die Behauptung, dass Produkte von Oculus auf den Ideen anderer Firmen basieren würden, sei falsch, sagte Zuckeberg. „Wir sind zuversichtlich, dass die Oculus-Produkte auf der Technologie von Oculus aufbauen“, wird der Unternehmer von New York Times zitiert. Zudem erklärte er, dass Facebook noch reichlich Geld in die Entwicklung der noch unausgereiften VR-Technologie investieren müsse. Er rechne mit Investitionen von drei Milliarden US-Dollar im nächsten Jahrzehnt.

ZeniMax ist nicht das einzige Unternehmen, das gerichtlich gegen Oculus vorgeht. Im Mai 2015 reichte Total Recall Technologies gegen die VR-Firma und deren Gründer Palmer Luckey eine Klage ein. Der Vorwurf: Diebstahl geistigen Eigentums und Patentverletzung. Laut Anklageschrift soll Luckey vertrauliche Informationen von Total Recall Technologies für die Entwicklung der Oculus Rift genutzt haben.