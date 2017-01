App „George Talks“: George Washington warnt Donald Trump

Die Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten spaltet die Gemüter. Die Sorge vieler, die skeptisch sind angesichts des politischen Richtungskurses des Politikers, erreicht sogar einen prominenten Vorgänger Trumps: George Washington. Der wendet sich mit einer App vom Ein-Dollar-Schwein an seinen Nachfolger und erinnert ihn an die Werte der amerikanischen Verfassung.

Zum Leben erweckt wird George Washington mit der Augmented Reality App #GeorgeTalks. Sobald man mit der Anwendung den Ein-Dollar-Schein scannt, erhebt sich plötzlich der von 1789 bis 1797 regierende Präsident als animierte 3D-Projektion. Bald darauf beginnt er mit einem flammenden Appell an das amerikanische Volk, die Weltöffentlichkeit und vor allem die Populisten vom Schlag eines Donald Trump.

Washington zeigt sich besorgt um die Zukunft der Welt. Vor dem Hintergrund des Erstarkens rechter Kräfte weltweit und angesichts der Wahl Trumps zum US-Präsidenten erinnert er an die Werte der Demokratie, wie sie in der amerikanischen Verfassung und den Bill of Rights verankert sind. Dabei zitiert er aus seiner Abschiedsrede, der Farewell Adress, aus dem Jahr 1796, und seinem Brief an die Hebrew Congregations of Newport, Rhode Island von 1790.

„Ich bin wahrlich besorgt um den Zustand unserer Demokratie“, so der digitale Washington. „Wie ich in meiner Farewell Adress bereits gesagt habe, könnten durchtriebene, ehrgeizige und charakterlose Menschen im Kampf zwischen politischen Parteien an die Macht gelangen.“

Washington mahnt und macht Mut

Doch Wahsington ist kein Pessimist, er macht den Amerikanern auch Hoffnung. „In einem Land aus freien Menschen“ würden weder „Fanatismus“ noch „Verfolgung“ geduldet, so der auf dem US-Dollarschein verewigte Gründungsvater. Insofern kann man nur hoffen, dass sich Politikanfänger Trump und andere Populisten die App ansehen und sich die Rede des Politikers zu Herzen nehmen.

Urheber der engagierten App ist die New Yorker Firma Prince Mercer Capital LLC, die sich vehement gegen den neuen politischen Lenker der USA wendet. #GeorgeTalks ist seit dem 19. Januar 2017 im Apple App-Store erhältlich. Hier der Direktlink: www.george-talks.com.