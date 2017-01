Galaxy S8: MWC-Termin ist nicht zu halten

Überraschend wird Samsung nicht den MWC 2017 zur Vorstellung seines neuen Flaggschiff-Smartphones verwenden. Der diesjährige MWC (Mobile World Congress) beginnt am 27 Februar und findet in Barcelona statt. Diese Information stammt von Samsung selbst, genauer von DJ Koh, seineszeichens Boss von Samsungs Mobil-Geräte-Abteilung.

Samsung hat den Rahmen einer der größten Mobilfunkmessen der Welt in den vergangenen Jahren regelmäßig für die Vorstellung neuer Galaxy-S-Smartphones genutzt. Das Vorstellungs-Event fand dabei nicht auf der Messe selbst, sondern an einer eigenen Lokation statt. Dies hatte den großen Vorteil, dass sich Samsung bei seinem Präsentations-Event nicht an die Beschränkungen der Messe, beispielsweise Platzbegrenzungen und Terminüberschneidungen, halten musste, die Journalisten aber trotzdem alle vor Ort waren, was wiederum mehr Aufmerksamkeit für Samsungs Geräte generierte.

Wann das Galaxy S8 kommt ist unklar

Damit scheint sich ein Gerücht zu bestätigen, das bereits seit einigen Wochen in Umlauf ist: Samsung plant angeblich sein Galaxy S8 auf einem Event im April in New York vorzustellen. Bisher gab es aber keinen Anlass dazu, dieses Gerücht ernst zu nehmen. Und auch jetzt ist unklar, ob es dieses Event im April geben wird, denn von Samsung ist es noch nicht bestätigt worden. Allerdings ist es nun etwas wahrscheinlicher.

Der Grund für diese Verschiebung der Präsentation des Galaxy S8 nach hinten ist nicht offiziell verraten worden. Es wird aber gemunkelt, dass Samsung sich zum einen Zeit geben möchte, das Galaxy S8 ausführlich zu bewerben, um das Desaster um das Galaxy Note 7 vergessen zu machen. Zum anderen möchte das Unternehmen das Galaxy S8, insbesondere den Akku, ausführlich testen. Denn sollte noch ein Akku eines High-End-Smartphones von Samsung Schwachstellen haben, die zu Bränden und Explosionen führen können, war dies das letzte Smartphone des Unternehmens.