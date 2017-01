Googles Pixel 2 wird angeblich IP-Zertifizierung erhalten

Sony hat es vorgemacht: So ziemlich alle Sony-Smartphones der vergangenen drei Jahre sind wasserdicht. Samsung hat auch bereits seit einiger Zeit wasserdichte Telefone im Angebot und vor circa einem Jahr mit dem Galaxy S7 auch seine Flaggschiff-Serie gegen das Eindringen von Wasser gesichert. Und auch Apple hat das iPhone 7 im vergangenen Herbst IP-zertifiziert und garantiert Anwendern damit einen gewissen Grad an Schutz beim Untertauchen in Wasser. LG plant beim LG G6 einen ähnlichen Schritt.

Google wollte das Pixel ursprünglich ebenfalls gegen das Eindringen von Wasser schützen. Allerdings wollte das Unternehmen dem Telefon auch eine hervorragende Kamera verpassen. Aus unbekannten Gründen ging nur das eine oder das andere. Und am Ende hat Google die Kamera prioritisiert.

Das ist einerseits toll, weil das Pixel eine sehr gute Kamer erhalten hat und dies vielen Anwendern der wichtig ist. Andererseits wünschen sich auch sehr viele Nutzer ein widerstandsfähiges Smartphone, dem auch ein Sturz ins Waschbecken nichts ausmacht. Und bei seiner nächsten Pixel-Generation, die möglicherweise Pixel 2 heißen wird, soll es so weit sein.

Google muss das Pixel 2 eigentlich wasserdicht machen

9to5Google weiß angeblich bereits seit dem vergangenen Oktober, dass das Pixel 2 wasserdicht werden soll. Wie relevant dieses Wissen ist, ist aber unklar. Denn ein Jahr vor dem Präsentationstermin wusste wahrscheinlich noch nicht einmal Google selbst, welche Eigenschaften das Pixel 2 haben wird.

Zwei Faktoren sprechen aber dafür, dass das Pixel 2 nicht nur wasserdicht werden wird, sondern dass Google auch sehr viel Wert auf diese IP-Zertifizierung legen wird: Zum einen ist dies einfach der Standard und kaum jemand kann es sich mehr leisten, sein Flaggschiff-Telefon nicht wasserdicht zu machen. Zum anderen ist dies die Eigenschaft, die sich aktuell die meisten Nutzer bei ihren Smartphones wünschen.