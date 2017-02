Tim Cook wendet sich gegen Trump: Apple fertigt iPhone 8 in Indien

Mit dieser Entscheidung dürfte Apple-Chef Tim Cook den neuen US-Präsidenten ziemlich verärgert haben. Donald Trump will eigentlich, dass der Elektronik-Konzern aus Cupertino seine Produktionsstätte in die Vereinigten Staaten verlagert. Dafür versuchte er, mit Appellen zu überzeugen, mit Druckausübung zum Handeln zwingen oder mit Steuerversprechen zu locken. Doch Cook will sich seine Wirtschaftspolitik nicht vorschreiben lassen – und fällt eine aus der Sicht Trumps ärgerliche Entscheidung. Apple wird sein iPhone 8 in Indien fertigen lassen.

Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin Bloomberg am heutigen 2. Februar 2017. Während Trump im Weißen Haus toben dürfte, ist die Freude von Profiteur Indien groß. Der IT-Minister des Bundesstaates Karnataka, Priyank Kharge, erklärte gestern in einem Twitter-Eintrag, die Entscheidung Apples das iPhone in Bengaluru, der Hauptstadt von Karnataka, zu bauen, seinem Land Fortschritt bringen werde. Die Produktion soll noch im April dieses Jahres beginnen, diese Zusicherung hätten ihm die Apple-Verantwortlichen bei einem Treffen im Januar gegeben, so Kharge. Laut Bloomberg würden die iPhones in den Fabriken des taiwanischen Herstellers Wistron hergestellt werden.

Cooks Entscheidung für Indien als neue Produktionsstätte ist dem wachsenden Absatzmarkt im Land geschuldet, das rund 1,3 Milliarden Einwohner zählt. Dagegen sind die Verkaufszahlen in Ländern wie China und anderen großen Märkten rückläufig, weiß Bloomberg zu berichten.

In Indien steigt die Nachfrage für die iPhones

Laut dem Magazin habe Apple im vergangenen Jahr 2,5 Millionen iPhones in Indien verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von zwei Prozent. Aktuell belegt der iPhone-Hersteller Rang zehn der Smartphone-Verkäufer. Dabei soll es nicht bleiben. Bis zum Jahr 2020, wenn in Indien jährlich schätzungsweise 750 Millionen Smartphones abgesetzt werden, soll ein Großteil davon iPhone-Geräte sein. Cook ist sich sicher, dass die Produktionsverlagerung von iPhones nach Indien auf lange Sicht ein wichtiger Schritt sei. Man werde die Investitionen in Zukunft ausweiten, erklärte der Unternehmer diese Woche. Indien sei ein Land, wo man hin müsse, so Cook.