Google lösts Apple als wertvollste Marke der Welt ab

Fünf Jahre war Apple die wertvollste Marke der Welt, doch nun ist der iPhone-Hersteller von Google abgelöst worden. Der Internetriese erobert den Spitzenplatz nach 2011 wieder zurück.

Wie aus dem Brand Finance Global 500 Report hervorgeht, konnte Google seinen Firmenwert im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent von 88,1 auf 109,47 Milliarden US-Dollar steigern. Laut dem Bericht sei Google noch immer die unangefochtene Nummer eins in der Suchmaschinen-Branche.

Apple war fünf Jahre in Folge die wertvollste Marke der Welt. Doch das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino befindet sich auf dem absteigenden Ast. Sehr tief ist es allerdings nicht gefallen. Bei einem Wert von 145,9 Milliarden Dollar im Vergleich zu den 107,1 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr belegt Apple noch immer Platz zwei.

Als Ursache für den massiven Wertverlust sieht Brand Finance das Versäumen des Konzerns, neue Produkte einzuführen. Stattdessen sei er bemüht, technische Errungenschaften zu optimieren. Die Folge sei ein zunehmender Vertrauensverlust selbsts seiner treuesten Anhänger.

Rang drei belegt Amazon. Das Online-Versandhaus ist bei einem Wert von 106,3 Milliarden Dollar drauf und dran, an Apple und Google vorbeizuziehen. Das Unternehmen sei dabei, den Einzelhandelsmarkt umzukrempeln und seinen Anteil daran stetig zu vergrößern, so Brand Finance in seiner Analyse. Das Ende des Aufstriegs ist nicht in Sicht. Für das Jahr 2018 sieht Brand Finance den Konzern ganz Amazon ganz oben auf seiner Liste der wertvollsten Marken.

Auf Platz vier folgt der US-amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T, der seinen Wert von 59,9 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf 87 Milliarden fast verdoppeln konnte (45 Prozent). Den letzten Rang der Top fünft belegt Software-Hersteller Microsoft. Sein Wert steigt um 13 Prozent von 67,2 auf 76,2 Milliarden Dollar.

Facebook immer stärker von Konkurrenz bedrängt

Zu den großen Gewinnern des letzten Jahres gehört auch Facebook. Der Social-Media Konzern konnte seinen Wert im Vergleich zum Vorjahr von 34 auf 61,9 Milliarden Dollar steigern (ein Plus von 82 Prozent). Doch das Unternehmen müsse sich immer mehr vor der wachsenden Konkurrenz auf dem Markt für soziale Medien vorsehen, so das Fazit von Brand Finance. Asiatische Anbieter von sozialen Online-Plattformen wie Alibaba, WeChat und Tencent seien auf dem Vormarsch. Die konnten ihren Wert im Vergleich zu 2016 um 94, 103 bzw. 124 Prozent steigern.

Die wertvollsten deutschen Marken sind der münchner Automobil-Hersteller BMW, der mit einem Firmenwert von 37,1 Milliarden Dollar Platz 17 belegt, gefolgt von Deutsche Telekom (36,4 Millilarden Dollar, Platz 19) und Mercedes-Benz (35,5 Milliarden Dollar, Rang 21).